Укрaїнa
51
2 хв

Скільки яблук росте на березі: користувачі не можуть знайти відповідь на задачу 2-го класу

На своїй сторінці у TikTok мама школяра поділилася своєю спантеличеністю через математичну задачу. Коментатори одразу взялися шукати правильну відповідь.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Мережу вразила задача у підручнику для 2 класу, правильно вирішити яку змогли не усі батьки. Так, у підручнику для 2-го класу школярам запропонували порахувати, скільки яблук росло на березі. Думки у коментаторів розбіглися.

Відеоролик опублікувала користувачка ТіkTok.

Так, жінка показала, як допомагає дитині розв’язати непросту задачу. Ролик швидко завірусився у Мережі, набрав понад 1 мільйон переглядів, а користувачі охоче залишають під ним жартівливі коментарі.

Авторка публікації показала завдання, яке звучало так: «На яблуні росло 45 яблук, а на березі — на 5 менше. Скільки яблук росло на березі?». Мама школяра була спантеличена і не знала, як знайти відповідь і пояснити її дитині. Втім чимало людей зауважили, що це — завдання на логіку.

Примітно, що не всі батьки змогли правильно відповісти на поставлене запитання. Вони активно діляться своїми думками під відео.

Реакція Мережі

  • Математика — це не лише про цифри. Це логіка! І такі, на перший погляд, тупі задачки створені ля того, щоб розвинути в дитини логічне мислення;

  • У вас неправильна береза;

  • Рівно стільки, скільки динь на акації;

  • В математиці питання на логіку?

  • Нам п***ц, Люда

  • На березі груші взагалі-то ростуть;

  • Кличко писав цю задачу?

  • Ніскільки, бо це береза. Задачка на логіку. У мене вже третя дитина вчиться, я без вина за домашку не сідаю;

  • Напишіть, що цього року неврожай;

  • Я теж мама другокласника і мені здається, що скоро бачитиму яблука на березі;

  • Дякую, що придумали ChatGPT! Я готова платити за преміум, щоб він допомагав вирішувати такі дурні задачі.

Раніше батько не зміг розібратися з домашнім завданням свого шестирічного сина, тож вирішив звернутися по допомогу. Чоловік опублікував у соцмережах фото «дивного» завдання з математики, після того, як довго намагався зрозуміти його сам.

У підручнику в розділі «Математика в реальному житті» учням:

  • пропонували використати макарони, ґудзики або інші дрібні предмети, які можна знайти вдома, зробити кожне число у десяти рамках по-іншому;

  • надали дві таблиці формату 2×5 клітинок, над якими були зазначені числа: 10, 11, 12, 13, 14, 15 і 16;

  • ставили запитання: «Як ви їх порахували?», а потім пропонували: «Запитайте дорослого, скільки їх там» і наступне — «Як дорослий їх порахував?»

51
