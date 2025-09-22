Скільки яблук росте на березі: користувачі не можуть знайти відповідь на задачу 2-го класу

Реклама

Мережу вразила задача у підручнику для 2 класу, правильно вирішити яку змогли не усі батьки. Так, у підручнику для 2-го класу школярам запропонували порахувати, скільки яблук росло на березі. Думки у коментаторів розбіглися.

Відеоролик опублікувала користувачка ТіkTok.

Так, жінка показала, як допомагає дитині розв’язати непросту задачу. Ролик швидко завірусився у Мережі, набрав понад 1 мільйон переглядів, а користувачі охоче залишають під ним жартівливі коментарі.

Авторка публікації показала завдання, яке звучало так: «На яблуні росло 45 яблук, а на березі — на 5 менше. Скільки яблук росло на березі?». Мама школяра була спантеличена і не знала, як знайти відповідь і пояснити її дитині. Втім чимало людей зауважили, що це — завдання на логіку.

Примітно, що не всі батьки змогли правильно відповісти на поставлене запитання. Вони активно діляться своїми думками під відео.

Реакція Мережі

Математика — це не лише про цифри. Це логіка! І такі, на перший погляд, тупі задачки створені ля того, щоб розвинути в дитини логічне мислення;

У вас неправильна береза;

Рівно стільки, скільки динь на акації;

В математиці питання на логіку?

Нам п***ц, Люда

На березі груші взагалі-то ростуть;

Кличко писав цю задачу?

Ніскільки, бо це береза. Задачка на логіку. У мене вже третя дитина вчиться, я без вина за домашку не сідаю;

Напишіть, що цього року неврожай;

Я теж мама другокласника і мені здається, що скоро бачитиму яблука на березі;

Дякую, що придумали ChatGPT! Я готова платити за преміум, щоб він допомагав вирішувати такі дурні задачі.

Раніше батько не зміг розібратися з домашнім завданням свого шестирічного сина, тож вирішив звернутися по допомогу. Чоловік опублікував у соцмережах фото «дивного» завдання з математики, після того, як довго намагався зрозуміти його сам.

У підручнику в розділі «Математика в реальному житті» учням:

