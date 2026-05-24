В Україні зростає кількість дозволів на роботу для іноземців

2025 рокуі в Україні зросла кількість дозволів на працевлаштування для іноземців.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова у еіфірі Новини.LIVE.

За її словами, якщо 2024 року іноземцям видали близько 6 тисяч дозволів на роботу, то у 2025-му цей показник зріс приблизно до 9 тисяч.

Водночас Лібанова наголосила, що нинішні цифри все ще суттєво нижчі за довоєнні показники.

«У 2021 році було видано 22 тисячі дозволів на роботу. Тому нинішні показники не є рекордними», — зазначила вона.

Експертка також підкреслила, що іноземні працівники були присутні на українському ринку праці й до початку повномасштабної війни, однак зараз тема привертає більше суспільної уваги.

На її думку, зростання кількості іноземних працівників пов’язане з демографічними та кадровими викликами, з якими стикається Україна в умовах війни.

