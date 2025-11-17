Скільки кілометрів армії РФ залишилося до Гуляйполя: оцінка ситуації від ISW

Бої на Запоріжжі / © Deepstatemap

Ситуація на Гуляйполівському напрямку залишається дуже серйозною. Російські війська продовжують просування та ведуть посилені наступальні операції. Російські війська намагаються ізолювати Гуляйполе з північного сходу, ймовірно, щоб захопити місто зі сходу.

Про це повідомляє ISW.

Як пишуть аналітики, російські війська продовжують просування до Гуляйполя та автомагістралі Т-0401 Покровськ-Гуляйполе, яка є одним з основних українських пунктів постачання Гуляйполя. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 та 16 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Рівнепілля (на північний схід від Гуляйполя) та просунулися на схід від Затишшя (на схід від Гуляйполя) вздовж автомагістралі О-080618 Гуляйполе-Малинівка.

«Нещодавні російські наступи приводять російські війська приблизно на вісім кілометрів на північний схід від Гуляйполя та приблизно на чотири кілометри на схід від Гуляйполя», — пишуть аналітики.

Речник Південних сил оборони України полковник Владислав Волошин 15 листопада визнав, що нещодавні російські наступи загрожують відрізати Гуляйполе від глобальних координаційних зон, включаючи трасу Т-0401. Він додав, що армія РФ намагається проникнути на північний захід від Гуляйполя у напрямку Варварівки, яка проходить безпосередньо вздовж траси Т-0401.

«Російські операції з інфільтрації в напрямку Гуляйполя тепер можуть проникати в українську оборону на відстані до п’яти кілометрів за лінією фронту», — зауважують ISW, посилаючись на джерело в українській розвідці.

Росіяни передислокували підрозділи 38-ї мотострілецької бригади для посилення зусиль на схід від Гуляйполя.

Раніше йшлося про ситуацію на Запорізькому напрямку. Там працюють підтягнуті резерви, зведені сили для стабілізації обстановки. Заходи тривають, ситуація контрольовані.

«Поки йде процес, говорити про результати зарано. Усе залежатиме від розвитку обстановки», — наголосив військовий із позивним «Бойко», командир екіпажу спецзагону безпілотних систем «Тайфун» НГУ.

Ймовірно, ворог намагатиметься перерізати логістику по трасі між Гуляйполем та Покровськом.