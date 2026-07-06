Скільки кілометрів залишилося росіянам до Запоріжжя: у ЗСУ відповіли і викрили брехню окупантів

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Російські підрозділи перебувають приблизно за 30 кілометрів від міста Запоріжжя. Найближчий до обласного центру — Оріхівський напрямок.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, передає УНІАН.

«Я не знаю, якою рулеткою міряли ті, хто доповідає Путіну про ситуацію на фронті, але до Запоріжжя десь до 30 км. Зараз запеклі бої тривають біля населених пунктів Плавні та Приморське. Та Сили оборони проводять активні дії, відтісняючи ворога з околиць Степногірська — це щонайменше 30 км. Тому все, що говорить Путін, він завищує втричі», — сказав військовий, коментуючи заяви росіян про наступ.

Реклама

На його думку, противник навмисно дезінформує суспільство, бо хоче показати спотворену ситуацію, яка нібито склалась на тій чи іншій ділянці фронту.

Нагадаємо, очільник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив про нібито повне захоплення Костянтинівки під час доповіді російському диктатору Володимиру Путіну.

Генштаб ЗСУ та Угруповання військ «Схід» також спростували заяви Путіна. Українські сили продовжують оборону Костянтинівки та завдають ударів по ворогу, який просочується до міста.

Президент Володимир Зеленський назвав слова про захоплення Костянтинівки брехнею.

Реклама

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», — написав Зеленський у соцмережах.

Новини партнерів