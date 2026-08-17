Скільки когенераційних потужностей Київ планує запустити до кінця року: Кличко відповів

Енергетика / © Associated Press

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Київ готується до нового опалювального сезону та нарощує власні енергетичні потужності. Одним із ключових завдань міста є розвиток когенерації.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі «КИЇВ24».

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Наразі в Києві вже працюють когенераційні установки загальною потужністю 65 МВт. До кінця року місто планує збільшити цей показник до 200 МВт.

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Когенераційні установки дають змогу одночасно виробляти електроенергію та тепло. Передусім отримана енергія буде спрямована на забезпечення критичної інфраструктури, від якої залежить життєдіяльність столиці.

Паралельно в Києві облаштовують захисні споруди для енергетичних об’єктів. За словами Кличка, це має підвищити їхню стійкість і захистити від можливих російських атак.

Усі ці заходи, наголосив мер, є частиною підготовки Києва до майбутнього опалювального сезону.

Раніше йшлося про те, що РФ відкинула пропозицію про 30-денне перемир’я та заявила, що не має наміру припиняти удари по енергетичній інфраструктурі України. Російська сторона фактично пригрозила новими атаками, які можуть спричинити перебої з електро- та теплопостачанням узимку. Водночас у Кремлі заперечують, що обговорення можливого припинення вогню є частиною мирних переговорів. Україна та її партнери продовжують закликати Росію до припинення атак і встановлення перемир’я.

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