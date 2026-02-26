Скільки коштів потрібно на відновлення енергетики в Україні: Шмигаль назвав шокувальні цифри

Денис Шмигаль / © Associated Press

На відновлення української енергетики потрібно 90,6 млрд доларів — таку оцінку дав Світовий банк. Оскільки держава не може покрити таку суму самостійно, інвесторам пропонують п’ять головних напрямків для спільної розбудови енергосистеми.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

«Покрити ці потреби лише через державні інвестиції неможливо. Маємо консолідувати сили через механізми державно-приватного партнерства на взаємовигідних умовах», — заявив Денис Шмигаль.

Про це він повідомив під час розмови президента Володимира Зеленського з представниками міжнародного бізнесу та за участі радниці Глави держави з питань економічного розвитку Христі Фриланд.

«Ми не просто розраховуємо на солідарність бізнесу, а пропонуємо конкретні вигідні інвестиційні проєкти», — зазначив посадовець.

Також Денис Шмигаль назвав п’ять головних напрямків, які допоможуть зміцнити енергомережу та підготувати її до наступної зими:

Системи накопичення енергії (BESS) для компенсації коливань генерації;

Відновлювані джерела, зокрема вітро- та гідроенергетика;

Гнучка газова генерація (газотурбінні установки та когенерація);

Локальні мережі Smart Grid для громад та підприємств;

Розвиток агрегації, що дозволить домогосподарствам бути конкурентними гравцями ринку.

«Ми зацікавлені в інвестиціях в нашу енергетику, розраховуємо на спільні проєкти, ми маємо зробити якомога більше вже до наступного опалювального сезону», — наголосив Денис Шмигаль.

За оцінками Світового банку, такі кроки дозволять поступово зменшити навантаження на державну генерацію та забезпечити енергетичну незалежність критично важливих об’єктів.

Яка ситуація з електроенергією в Україні

Нагадаємо, енергетична ситуація в столиці залишається стабільно складною, тому киянам не варто очікувати повернення до класичних графіків відключень світла щонайменше до квітня.

Як прогнозують експерти, відключення світла триватимуть і навесні, хоча сонячна генерація допомагатиме частково компенсувати дефіцит у мережі.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних постачань електроенергії до України від 23 лютого.