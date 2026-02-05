ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Скільки коштуватимуть вибори в Україні: у Раді підрахували

Олександр Корнієнко повідомив, що вартість проведення виборів становитиме близько 6 млрд грн. Додаткові витрати передбачені для членів комісій за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Скільки коштуватимуть вибори в Україні: у Раді підрахували

Вибри в Україні / © УНІАН

Україні проведення виборів коштуватиме близько 6 млрд грн. І найбільша частина цих витрат припадає на оплату праці членів виборчих комісій.

Голова фракції «Слуга народу» та перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко озвучив таку попередню вартість в інтерв’ю азербайджанському агентству Report.

«Близько 90% витрат становить заробітна плата членів комісій. Від 2019 року середня зарплата та прожитковий мінімум зросли, деякі показники навіть удвічі. Якщо раніше вибори коштували 2,5-3 млрд грн, зараз ці витрати можуть сягати 6 млрд грн», — зазначив Корнієнко.

За його словами, окремо враховуються компенсації членам комісій за кордоном, що додає додаткові витрати. Перший віцеспікер додав, що міжнародні партнери України усвідомлюють необхідність фінансування виборів, і переговори з ними веде Київ.

Вибори в Україні — останні новини

Нагадаємо, 18 грудня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив про готовність до проведення виборів на запит США.

Згодом в Раді розповіли, які формати голосування не підтримують. Зокрема, перші повоєнні вибори президента в Україні не планують поєднувати з референдумом, а голосування онлайн чи поштою наразі не розглядають як реалістичний варіант.

Раніше ТСН.ua розповів, коли обиратимуть президента України та які питання можуть винести на референдум.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie