Скільки коштуватимуть вибори в Україні: у Раді підрахували

Вибри в Україні / © УНІАН

Реклама

Україні проведення виборів коштуватиме близько 6 млрд грн. І найбільша частина цих витрат припадає на оплату праці членів виборчих комісій.

Голова фракції «Слуга народу» та перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко озвучив таку попередню вартість в інтерв’ю азербайджанському агентству Report.

«Близько 90% витрат становить заробітна плата членів комісій. Від 2019 року середня зарплата та прожитковий мінімум зросли, деякі показники навіть удвічі. Якщо раніше вибори коштували 2,5-3 млрд грн, зараз ці витрати можуть сягати 6 млрд грн», — зазначив Корнієнко.

Реклама

За його словами, окремо враховуються компенсації членам комісій за кордоном, що додає додаткові витрати. Перший віцеспікер додав, що міжнародні партнери України усвідомлюють необхідність фінансування виборів, і переговори з ними веде Київ.

Вибори в Україні — останні новини

Нагадаємо, 18 грудня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив про готовність до проведення виборів на запит США.

Згодом в Раді розповіли, які формати голосування не підтримують. Зокрема, перші повоєнні вибори президента в Україні не планують поєднувати з референдумом, а голосування онлайн чи поштою наразі не розглядають як реалістичний варіант.

Раніше ТСН.ua розповів, коли обиратимуть президента України та які питання можуть винести на референдум.