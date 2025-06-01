Скільки коштує оформити кадастровий номер на землю 2025 року

Кадастровий номер земельної ділянки підтверджує, що ваша земля офіційно зареєстрована в спеціальному реєстрі / © Pixabay

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У земельної ділянки, згідно з українським законодавством, має бути кадастровий номер і процедура його присвоєння є обов’язковою.

Якщо у договорі не буде вказано кадастровий номер, то документ вважатиметься недійсним. Завдяки кадастровому номеру, зокрема, можна перевірити, хто саме є власником земельної ділянки.

Остаточна вартість кадастрового номеру залежатиме від площі ділянки, регіону, інших обставин, а також обраного землевпорядника чи землевпорядної організації. Для громадян у найбільш поширених випадках така вартість становитиме від 2 до 30 тисяч гривень.

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Наприклад, у Київській області середня вартість оформлення паперів на землю становить приблизно від 6 до 10 тисяч гривень, а в Києві ціна може сягати і 25 тисяч гривень.

Кадастровий номер вашої земельної ділянки засвідчує, що ваша земля:

офіційно зареєстрована та визнана державою

ніхто не може захопити чи забрати у вас вашу земельну ділянку

ви можете вчиняти будь-які юридичні дії із вашою землею — продавати, дарувати, отримувати у спадщину та інше

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