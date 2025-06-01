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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
532
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Скільки коштує оформити кадастровий номер на землю 2025 року

Вартість документації залежить від розміру ділянки, місцяперебування та наявності необхідних документів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кадастровий номер земельної ділянки підтверджує, що ваша земля офіційно зареєстрована в спеціальному реєстрі

Кадастровий номер земельної ділянки підтверджує, що ваша земля офіційно зареєстрована в спеціальному реєстрі / © Pixabay

У земельної ділянки, згідно з українським законодавством, має бути кадастровий номер і процедура його присвоєння є обов’язковою.

Якщо у договорі не буде вказано кадастровий номер, то документ вважатиметься недійсним. Завдяки кадастровому номеру, зокрема, можна перевірити, хто саме є власником земельної ділянки.

Остаточна вартість кадастрового номеру залежатиме від площі ділянки, регіону, інших обставин, а також обраного землевпорядника чи землевпорядної організації. Для громадян у найбільш поширених випадках така вартість становитиме від 2 до 30 тисяч гривень.

Наприклад, у Київській області середня вартість оформлення паперів на землю становить приблизно від 6 до 10 тисяч гривень, а в Києві ціна може сягати і 25 тисяч гривень.

Кадастровий номер вашої земельної ділянки засвідчує, що ваша земля:

  • офіційно зареєстрована та визнана державою

  • ніхто не може захопити чи забрати у вас вашу земельну ділянку

  • ви можете вчиняти будь-які юридичні дії із вашою землею — продавати, дарувати, отримувати у спадщину та інше

Раніше ми писали, як отримати свої 2 гектари, та хто і яку землю може тепер скуповувати. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
532
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