Скільки коштує оренда однокімнатної квартири: ціна за областями

Оренда квартири / © iStock

Реклама

Вартість оренди житла в Україні продовжує трансформуватися. Поки західні регіони залишаються найдорожчими, у центральних областях фіксують стрімкий стрибок цін.

Про це свідчать свіжі дані аналітичного центру DIM.RIA.

Де найдорожча оренда?

Закарпатська область впевнено утримує статус найдорожчого регіону для орендарів. Середня вартість однокімнатної квартири тут становить 18 450 грн.

Реклама

До п’ятірки лідерів за рівнем цін також увійшли:

Львівська область

Київ

Київська область

Волинська область

Рекорди зростання: Черкащина та Полтавщина

Найбільшу динаміку цін порівняно з кінцем 2024 року продемонстрували області в центральній частині України. Експерти пов’язують це зі зміною внутрішніх міграційних потоків.

Топ-3 області за темпами подорожчання:

Черкаська обл. — +56% (середня ціна — 13 250 грн). Кіровоградська обл. — +45% (8 000 грн). Полтавська обл. — +29% (11 000 грн).

Де жити найдешевше?

На противагу загальному тренду, у прифронтових регіонах та на півдні ціни залишаються мінімальними або навіть демонструють падіння. Зокрема, на Херсонщині вартість оренди за рік знизилася на четверть (-25%) і зараз становить у середньому 3 000 грн за «одиницю».

Реклама

Найдешевші варіанти для оренди:

Херсонська область — 3 000 грн.

Харківська область — 5 000 грн.

Миколаївська область — 5 500 грн.

Запорізька область — 6 000 грн.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири

Раніше ми розповідали, скільки коштує купити квартиру в Києві: ціни шокують.