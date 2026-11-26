Переїхав із Дніпра до Франківська і показав рахунок: на що пішли гроші

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На тлі посилення російських ракетно-дронових ударів дедалі більше українців виїздять перезимувати до західних областей, які РФ поки що обстрілює трохи рідше.

Користувач Threads з ніком dima_molodyy розповів, скільки коштував йому переїзд із Дніпра до Івано-Франківська.

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За словами Дмитра, загалом на переїзд він витратив майже 51 тисячу гривень. Найбільше грошей довелося витратити на оренду квартири, перевезення особистих речей та послуги кур’єрів.

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Як шукав квартиру, якщо у Франківську попит перевищує пропозицію

«Ну що сказати, то тільки сюди їхати. Бо квартири розбирають швидко дуже за гарну ціну (це 8-12 т), жив на подобовій, паралельно шукав квартиру», — розповів Дмитро.

Тому він радить тим, хто переїжджає, заздалегідь враховувати час на пошук постійного житла.

Перевезення речей коштувало 14,5 тисячі гривень

Для транспортування майна чоловік скористався послугами «Нової пошти». Перевезення коштувало приблизно 10 800 гривень, ще 1200 гривень він заплатив кур’єрам за забирання речей.

Загалом відправлення складалося із 39 коробок різного розміру. Серед них була навіть шафа завдовжки 180 сантиметрів.

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Перед відправленням чоловік заздалегідь зв’язався з компанією, узгодив дату перевезення, кількість речей та їхню оцінну вартість.

Окремою проблемою стало отримання речей після їхнього прибуття до Івано-Франківська.

Дмитро пояснив, що «Нова пошта» могла доставити відправлення лише до під’їзду, а заносити коробки до квартири довелося б самостійно. Тому він вирішив знайти місцевих перевізників із автомобілем, які могли забрати всі речі з відділення та допомогти з розвантаженням.

Ця послуга стала приблизно у 2500 гривень. За його підрахунками, доставлення речей силами самої поштової компанії могло коштувати близько 9200 гривень.

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У підсумку чоловік опублікував повний перелік витрат. Ось скільки йому довелося заплатити:

Перевезти речі «Новою поштою»: 10 800 + 1200

Перевезти з НП до квартири: 2500

запакувати речі: 2000≈

Квиток на поїзд: 430≈

Подобова квартира на 4 ночі: 4000

Зняти квартиру — оплата за 1 та останній місяць + рієлтор: 30 000

Загалом: 50 930

У коментарях користувачі здивувалися, що Дмитро зміг зняти квартиру за 10 тис. грн на місяць. За словами коментаторів, у Франківську такі ціни — рідкість, оренда житло коштує значно дорожче.

Раніше мати трьох дітей із Сум, яка спонтанно переїхала з родиною в село, чесно порівняла життя у власному будинку з орендованою квартирою.

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