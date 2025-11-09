Всі історії ідентичні — у матері забирають дитину й обмежують спілкування з нею

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Хапуга.ua.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКІЛЬКИ КОШТУЄ ВИКРАСТИ ДИТИНУ.. у рідної матері! ПРАЙС! ПІДКУП ПСИХОЛОГА ТА СУДДІВ - СПРАВЖНІЙ ШОК!

Усього кілька секунд і дитина зникає з майданчика посеред білого дня. Це не кадр з фільму, а страшна реальність для киянки Анастасії Шемет. 6 жовтня у неї забрали трирічну доньку просто з дитячого майданчику.

«Я вже в супермаркеті перебувала, в „Сільпо“, і мені зателефонувала і мама і сказала: Милану викрали. Дві машини. Люди. Її немає. Я посадила сина, я летіла сюди, і я розумію, що все. Я не знаю, куди. Я не знаю, що це відбувається. Я зателефонувала до 102. І сказала, що в мене викрали дитину», - згадала Анастасія.

Інша мама — Людмила Макаревич — не бачила свого сина вже понад шість років.

«Це була поліція, перша заява була о 20.00 вечора до поліції Шевченківського району. Він забрав Федю і не повернув, і все, більше я сина не бачила», — поділилася вона.

Не знає, де зараз її двоє дітей і військовослужбовиця Анна. Її колишній чоловік, за словами жінки, під час розлучення зробив все, аби вона не змогла з ними бачитися.

«Він забрав дітей, потім я змогла прийти в себе, звернутися до адвоката, і почати, скажімо так, займатися дітьми, намагатися, подала позов до суду про те, щоб визначили місце проживання зі мною. В результаті це все тривало понад рік, навіть, скажу, десь більше двох років. І весь цей час батько дітей всіляко перешкоджав бачитися з дітьми. Вже після рішення Верховного суду я вже дітей не бачила», — сказала Анна.

Журналісти встановили схему роботи організації, де підкуплені адвокати та експерти підтримують відділення дитини від матері. Згодом ці висновки впливають на рішення суду.

Чомусь про громадську організацію — «Батько має право» — знає ледь не кожна мати, у якої в Україні забрали дитину. Знають і про публічного лідера — Олександра Швеця.

«Дивіться, громадська організація „Батько має право“ — це єдина організація в Україні, яка займається захистом прав чоловіків і їх дітей в період під час і після розлучень», — зазначив він.

На камеру — відносно чемний і стриманий, проте в його публічних дописах кожен може побачити просто море зневаги до жінок і матерів. А ще поліції та судів — все зафіксовано в його постах у Facebook.

Водночас свою роботу Швець називає «місією по врятуванню батьків», проте при уважному дослідженні все більше здається, що за цією риторикою може ховатися прибутковий бізнес на дітях — з конкретними послугами, прейскурантами та великими грошима.

Як і скільки він може заробляти на дітях

Швець — колишній чоловік екссолістки поп-групи «ВІА Гра» Дар’ї Медової. У пари 2011 року народилася донька Варвара, після чого Медова переїхала з донькою до Херсона й 2014-року без публічних пояснень залишила «ВІА Гру». Конфлікт загострився: Швець подавав домагався повернення доньки та позбавлення Медової батьківських прав. Правові маневри та «фізичне» повернення, про яке він сам заявляє, привели до того, що донька залишилася з Швецем.

Та на своїй дитині Швець не зупинився і вже 2015 року в Україні була зареєстрована та сама ГО «Батько має право». У публічних дописах і виступах він почав системно просувати риторику «захисту татів», нерідко супроводжуючи її принизливими висловами на адресу жінок, зокрема матерів, які борються за дітей.

Законодавчі «лазівки» очільник ГО знає добре і публічно наполягає: «Батько має право» лише консультує, а не заробляє на чоловіках, які звертаються. Втім чи так це насправді? Жінки, що стикнулись із діяльністю Швеця переконані — зовсім ні! Мова фактично йде про бізнес — на їхніх дітях!

«Тобто Швець заробляє гроші. Чим більший конфлікт, він втягує батьків в конфлікт. Тобто на гачок до нього підчіпляється батько, який вирішує викрасти дитину», — каже Людмила Макаревич, постраждала.

Втім, сам Швець запевняє: грошей від клієнтів нібито не бере, ГО неприбуткова.

«Ні, дивіться, у нас ті люди, які до нас звертаються, вони в наступному укладають договори з відповідними адвокатами. Вони мають прямі договори з адвокатами і ті надають їм оплатну, я вам напевно, що оплатну юридичну підтримку, але ми до цього не маємо відносини.Тобто, у нас немає штатних адвокатів, ну і, відповідно, якісь кошти ми не приймаємо. Ми не прибуткова організація», — запевний Швець.

Отже, маємо слово на слово — Швець каже на камеру що не заробляє, а його, як вони вважають, жертви, стверджують, що бере і ще й як!

А поки великі суми «висять на депозиті», дрібні — капають щомісяця. Наступний рівень монетизації — батьківська спільнота в Телеграм. То що ж ховається за закритим Телеграм-каналом, за який Швець пропонує батькам платити 160 грн внеску? Формально — внесок, фактично — платний доступ до спільноти, де, за нашими спостереженнями, чоловіки отримують поради, обговорюють судові кроки, а в окремих дописах — принижують жінок.

Ключова тема закритих обговорень — не медіація, а практичні інструкції з «повернення» дитини силовими методами, замасковані під нейтральні коди та жаргон.

За словами наших героїнь, під ці «схеми» підводять кожну конкретну історію. Один із прийомів, про який говорять матері та свідчать записи розмов, — тиск на жінку, щоб вона «зірвалася» і втратила суб’єктивність у суді. Саме так, за словами Анастасії, діяв її колишній: після зради вона виїхала з дітьми, а далі почалися погрози, приниження і силові епізоди — перед тим, як Мілану забрали з майданчика.

Скільки дітей перебувають поза полем зору держави через сімейні суперечки — зараз сказати складно: окремої статистики, судячи з мовчання Нацполіції на наш запит, немає. Крім того, ми звернулися до Уповноваженого з прав дитини по цифри й офіційну позицію, проте відповіді досі немає.

Стаття 146 ККУ (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) передбачає до п’яти років позбавлення волі, а коли йдеться про малолітню дитину чи групу осіб — ще суворіші строки (ч.2–3). Тобто норма чітка. Питання — до практики: чому в цих історіях покарання часто не настає?

«Це одна з найбільших наших проблем. Нас - мається на увазі юристів, адвокатів, які займаються цією категорією справ. Я б назвав це прямо „боль“, — зазначив Сергій Лисенко, юрист.

