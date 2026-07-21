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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4678
Час на прочитання
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Скільки коштує вийти з буса і приміщення ТЦК: Лубінець назвав шокувальні суми

Лубінець озвучив «такси» під час мобілізації і розповів, як здорові уникають мобілізації, а воювати йдуть хворі 59-річні «діди».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Лубінець озвучив суми хабарів під час мобілізації

Лубінець озвучив суми хабарів під час мобілізації / © twitter.com

За «вихід з буса» мобілізовані або їхні родичі платять працівникам ТЦК $10 тис. хабаря, а якщо їх вже доставили до військомату, то ця сума стає вдвічі більшою.

Про це заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Новини.Live».

«Система ТЦК зараз перетворилась на те, що у фізично здорової людини, яку треба мобілізовувати, просто беруть кошти — людина відкуповується. Про це всі знають. Є навіть ставки, скільки треба заплатити в бусі. Ставка вдвічі більша — в приміщенні ТЦК. Мені розповідають про (хабар — Ред.) $10 тисяч — з буса, $20 тисяч — з приміщення ТЦК. І так можна кожен день платити. Це щоб просто тебе випустили. А завтра тебе можуть знову спіймати», — каже омбудсмен.

На його думку, головна проблема в тому, що відкуповується одна частина суспільства, інша частина не має на це ресурсу і йде воювати. А працівникам ТЦК своєю чергою треба виконати план, тому вони беруть всіх підряд.

«З діагнозами беруть людей 59 років, 58 років, 57 років», — заначає Лубінець.

Окремо омбудсмен навів приклад із Закарпатської області. За його словами, 59-річного чоловіка, який прибув на лікування та мав відповідні медичні документи, мобілізували.

«У нас є випадок на Закарпатті — 59 років. Людина приїхала на лікування. З потяга виходить людина з медичними документами, приїхала на лікування в Закарпаття. Його тут же зустрічають на пероні працівники ТЦК та СП. Людина передає медичні документи. Як нам розказувала людина — подивились медичні документи, викинули. Людину мобілізували», — каже Лубінець.

За його словами, 5 військових частин відмовилися приймати цього чоловіка на службу. Тому його записали до складу районного ТЦК та СП.

«Коли приїхав туди мій представник по Закарпаттю, людину привели до нас показати. Людина в цивільному вбранні. Це при тому, що вже два тижні він — військовий. І абсолютно зрозуміле запитання — якщо людина військова, то де військова форма? Чим людина займається? А людину намагаються все рівно, є такий термін, щоб хтось купив з військових частин. Чекають покупців», — додав Лубінець.

Раніше Дмитро Лубінець розкрив приголомшливі факти катувань і приховування смертей мобілізованих у приміщеннях ТЦК.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4678
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