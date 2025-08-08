ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
2 хв

Скільки кримінальних справ зупинили в Україні через мобілізацію: статистика за областями

Кількість кримінальних справ, зупинених через мобілізацію, зростає щороку. У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який має обмежити застосування цієї норми.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні

В Україні 2025 року через мобілізацію обвинуваченого було призупинено вже 1 900 кримінальних справ. Найбільше таких справ — у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили в «Опендатабот».

Від початку повномасштабної війни через мобілізацію обвинувачених було зупинено понад 7 000 кримінальних справ. Від 2022 року в Україні діє механізм, який дозволяє призупиняти кримінальні провадження, якщо обвинувачений був мобілізований до лав ЗСУ. Відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу ухвалили після початку широкомасштабного вторгнення, і відтоді цю норму активно застосовують у судах.

Щороку кількість таких випадків зростає. У перший рік великої війни було зупинено 858 справ, а вже 2024-го — рекордні 2 406. Від початку цього року зафіксовано ще 1 973 подібні рішення.

Статистика за областями

  • Найчастіше справи зупинялися в Київській області — 617 випадків.

  • За нею йде Львівщина з 582 справами.

  • На третьому місці — Дніпропетровська область (559 справ).

Кількість зупинених через мобілізацію кримінальних справ у областях України / © Опендатабот

Кількість зупинених через мобілізацію кримінальних справ у областях України / © Опендатабот

«Варто розуміти, що зупинення провадження — це не те саме, що й автоматичне звільнення від відповідальності. Втім, фактично розгляд справи відкладається на невизначений термін. Це створює можливість для зловживань — особливо в резонансних корупційних справах або коли йдеться про тилові посади, де участь у бойових діях не передбачена», — пояснили в «Опендатабот».

У Раді пропонують дозволити розгляд справ навіть після мобілізації обвинуваченого

Щоб усунути потенційні ризики, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13284. Він передбачає зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, що дозволять продовжити досудове розслідування та судовий розгляд у справах певних категорій злочинів — навіть попри мобілізацію обвинуваченого.

Зокрема, документ пропонує обмежити можливість зупинення проваджень лише тими випадками, коли обвинувачений безпосередньо бере участь у бойових або оборонних діях. Таку участь має бути підтверджено бойовим наказом чи розпорядженням командира військової частини.

До слова, у травні стало відомо, що підозрюваний у хабарництві ексочільник Державної фіскальної служби України Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ, і через це його адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження. Щоправда, згодом ця мобілізація була скасована.

Окрім того, до ЗСУ мобілізувалась анестезіологиня Ірина Пода, підозрювана у смерті 5-річного Велеса Пашника під час лікування зубів у Львові. Адвокати лікарки також клопотали про зупинку провадження у справі.

Наступна публікація

