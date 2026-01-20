ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
1 хв

Скільки киян досі залишаються без світла і тепла: Зеленський відповів

Зеленський вимагає від уряду «нелінійних рішень» через енергетичну кризу у Києві.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

У Києві станом на вечір 20 січня понад мільйон споживачів залишалися без електрики.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 20 січня.

За його даними, без тепла у Києві — більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків.

«Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу — як підтримати наших людей, як підтримати бізнес. Потрібна максимальна координація з бізнесом — як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові», — розпорядився Зеленський.

Він заявив, що уряд несе за це персональну відповідальність і завтра має надати «конкретний, чіткий перелік дій і рішень».

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці без тепла залишаються 4 тисячі багатоповерхівок. Нагадаємо, вночі 20 січня російські війська завдали комбінованого удару по Києву.

Після цієї атаки пів Києва залишилося без опалення. У столиці не діють графіки відключення світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
329
