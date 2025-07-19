Скільки людей мобілізують щомісяця в Україні: нардеп назвав цифри

В Україні щомісяця мобілізують десятки тисяч українців

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в Україні оголосили мобілізацію. Війна триває четвертий рік і вимагає продовження мобілізаційних заходів. Тому до лав Сил оборони України щомісяця мобілізують тисячі громадян, але величезна кількість військовозобов’язаних українців досі не оновили свої військово-облікові дані та уникають мобілізації.

Про це розповів народний депутат від партії «Голос», секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю Radio NV.

«Ми на місяць призиваємо, щоб не говорити конкретну цифру, близько 30 тисяч особового складу. Так, ці випадки [зловживань з боку ТЦК — ред.] є 100 відсотків. Але говорімо про те, що в нас, мабуть, 1,5 мільйони людей не оновили свої дані і не йдуть до ТЦК. І давайте говорити про випадки, коли у нас солдати на першій лінії сидять по 200 днів [без ротації — ред.]», — наголосив Костенко.

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Нагадаємо, Костенко також нагадав, що за законом мобілізацію має координувати місцева влада. Але посадовці всіма можливими способами уникають своїх обов’язків, аби не наражати себе на гнів населення. Тож невиконані обов’язки чиновників доводиться брати на себе військовим, тобто ТЦК.