Скільки людей потрібно мобілізовувати щомісяця: Буданов назвав цифри

Кирило Буданов

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Україна має щомісячно залучати до лав Сил оборони щонайменше 30 тисяч осіб, аби зберегти державність і сформувати умови для розвитку країни.

Про це під час міжнародного форуму «Україна Завтра» заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передають Новини.Live.

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Посадовець розвіяв популярні міфи про можливість повністю відмовитися від призову за рахунок новітніх технологій:

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«Повірте, всі, хто розповідають, що можна відмовитись від мобілізації і замінити [людей] якимись чарівними андроїдами — це тільки казки. Так не буде», — підкреслив він.

За словами Буданова, недотримання необхідних темпів мобілізації ставить під загрозу саме існування суспільства, адже в такому разі «просто не буде для кого економіку будувати».

Водночас очільник ОП відзначив гнучкість українського підприємництва. За його спостереженнями, приватний сектор реагує на брак кадрового ресурсу швидше за державні інституції. Для перекриття дефіциту робочих рук бізнес уже розпочав залучення іноземних працівників та активне коригування гендерного складу на посадах, де раніше переважали чоловіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про можливий перегляд мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні чоловіків старше 50 років та молодше 25 років може зазнати змін.

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