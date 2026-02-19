ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
507
Час на прочитання
1 хв

Скільки людей Росія "витрачає" на окупацію України: Зеленський шокував цифрою

У війні проти України Росія кожного місяця втрачає щонайменше 30 000 солдатів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зеленський

Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський назвав шокувальну цифру втрат РФ. Так, держава-агресорка втрачає 30 000–35 000 військових щомісяця.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Як зауважив Зеленський, росіяни намагалися «продати» своїй аудиторії «успішні кроки», але не змогли.

«Навіть їхня аудиторія — націоналістична, радикалізована частина російського суспільства — не довіряє уряду і Путіну. Бо вони бачать, що на полі бою немає успішних кроків», — наголосив президент.

Очільник України констатував: зараз Росія втрачає 30 000–35 000 військових на місяць. Йдеться про загиблих або тяжкопоранених.

«Вони справді платять життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр нашої землі. А в нас також є свої наступальні кроки, і тоді вони її втрачають», — завершив Зеленський.

Раніше стало відомо, якими є втрати РФ у війні проти України станом на 19 лютого. Так, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 1 256 910 окупантів. Зокрема, впродовж минулої доби лави окупантів зменшилися на 830 військових.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
507
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie