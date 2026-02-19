- Дата публікації
Скільки людей Росія "витрачає" на окупацію України: Зеленський шокував цифрою
У війні проти України Росія кожного місяця втрачає щонайменше 30 000 солдатів.
Президент України Володимир Зеленський назвав шокувальну цифру втрат РФ. Так, держава-агресорка втрачає 30 000–35 000 військових щомісяця.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Як зауважив Зеленський, росіяни намагалися «продати» своїй аудиторії «успішні кроки», але не змогли.
«Навіть їхня аудиторія — націоналістична, радикалізована частина російського суспільства — не довіряє уряду і Путіну. Бо вони бачать, що на полі бою немає успішних кроків», — наголосив президент.
Очільник України констатував: зараз Росія втрачає 30 000–35 000 військових на місяць. Йдеться про загиблих або тяжкопоранених.
«Вони справді платять життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр нашої землі. А в нас також є свої наступальні кроки, і тоді вони її втрачають», — завершив Зеленський.
Раніше стало відомо, якими є втрати РФ у війні проти України станом на 19 лютого. Так, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 1 256 910 окупантів. Зокрема, впродовж минулої доби лави окупантів зменшилися на 830 військових.