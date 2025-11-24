Скільки людей залишилось на вільній території України: Forbes назвав несподівану цифру

Населення України / © ТСН.ua

Реклама

На вільній території України залишилося приблизно 30,5 млн людей.

До такого висновку дійшли аналітики Forbes Україна, використавши чотири альтернативні методи оцінки, основний з яких — рівень споживання води. Про це йдеться на сайті видання.

«Загальна чисельність населення у міжнародно визнаних кордонах становить 35-35,5 млн. Це близько до кількості людей, які проживали на цій території у 1920-х, і лише на 2 млн більше, ніж після Другої світової війни», — пише видання.

Реклама

Останній перепис в Україні відбувся у 2001 році, тоді населення становило 48,46 млн осіб. За даними на 1 грудня 2019 року, населення України (без тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму) становило 37,29 млн осіб.

До слова, на території Європейського Союзу нині проживають близько 4,7 мільйона українських громадян, які користуються механізмом тимчасового захисту.