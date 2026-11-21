Демографічна криза в Україні

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На початок 2030 року чисельність населення на підконтрольній Україні території може становити від 25,5 до 26,8 млн осіб. Середній прогноз — близько 26,2 млн українців. При цьому жінок буде більше, ніж чоловіків, а частка дітей продовжить скорочуватися на тлі низької народжуваності та старіння населення.

Про це розповів заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун в інтерв’ю ТСН.ua.

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Скільки українців залишиться до 2030 року

За оцінками демографа, на початку 2026 року на території України перебувало приблизно 27–29 млн людей. Сам Гладун схиляється до нижньої межі цього діапазону — трохи більше ніж 27 млн осіб.

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Якщо припустити, що підконтрольна Україні територія до 2030 року не зміниться, чисельність населення на початок цього року може скоротитися до 25,5–26,8 млн осіб.

Середній показник прогнозу становить близько 26,2 млн українців із похибкою приблизно 600–700 тисяч осіб.

Водночас Гладун наголосив, що такі розрахунки супроводжуються значною невизначеністю. Для точнішого прогнозування необхідно знати статево-вікову структуру населення, а також передбачити динаміку народжуваності, смертності та міграції.

Повномасштабна війна докорінно змінила демографічні процеси, тому використовувати тенденції, які спостерігалися до російського вторгнення, для прогнозування нинішньої ситуації практично неможливо.

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Крім того, на чисельність населення впливатимуть інтенсивність бойових дій і можливі зміни територій, які контролює Україна.

Жінок в Україні буде більше, ніж чоловіків

За прогнозом демографа, до 2030 року на підконтрольній Україні території жінки й надалі переважатимуть за чисельністю чоловіків.

Це пояснюється не лише тим, що за кордон виїхало більше жінок, а й значними втратами серед чоловіків на фронті. Хоча українки також беруть участь у бойових діях, чоловіки становлять переважну більшість військовослужбовців, які гинуть під час війни.

Водночас статево-вікова структура населення продовжить погіршуватися. Через низьку народжуваність кількість дітей зменшуватиметься, тоді як частка людей старшого віку зростатиме.

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Гладун звернув увагу на те, що серед українців, які отримали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, люди віком від 65 років становлять лише близько 6%. Це свідчить про те, що значна частина старшого населення залишилася в Україні, тоді як за кордон виїхало багато дітей і людей працездатного віку.

Від чого залежать демографічні перспективи

Демограф наголосив, що подальший розвиток ситуації безпосередньо залежатиме від перебігу війни. Зокрема, сценарії суттєво відрізнятимуться залежно від того, чи вдасться зупинити бойові дії, зменшити їхню інтенсивність або ж Росія посилить наступальні операції.

Окремим викликом залишатиметься відновлення народжуваності та повернення українців, які виїхали за кордон.

«Перспективи не дуже веселі», — підсумував Гладун, зауваживши, що наразі існує надто багато невизначених чинників, які можуть вплинути на демографічне майбутнє країни.

Нагадаємо, за оцінкою демографа Дмитра Шушпанова, народжуваність в Україні впала майже на 17%, а після війни демографічну кризу може поглибити виїзд чоловіків до родин, які облаштувалися за кордоном.

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