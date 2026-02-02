ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
678
2 хв

Скільки молоді Україна втратила через війну: шокувальні цифри

Україна втратила майже чверть молоді через війну.

Руслана Сивак
Від початку повномасштабного вторгнення кількість молодих людей в Україні скоротилася з 10 мільйонів до 7,6 мільйона. Тобто загалом чисельність молоді зменшилася на 2,4 мільйони.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна.

За словами посадовиці, виїзд мільйонів українців за кордон та вимушене переміщення стали одним із найбільших викликів для майбутнього країни.

«До повномасштабного вторгнення в Україні проживало близько 10 млн молодих людей, а зараз — близько 7,6 млн. Це колосальні втрати», — зазначила Тетяна Бережна.

Бережна наголосила, що безпека молоді має стати спільним пріоритетом для світу, а найкращим інструментом для повернення українців додому є посилення санкцій проти агресора та захист українського неба. Та попри війну, влада намагається інвестувати в розвиток освіти для молоді і не тільки.

«Цьогоріч запустили другий набір програми Create Ukraine, учасники вже підсилюють низку міністерств. У серпні 2024 року розширили грантову програму „Власна справа“ для підприємців з числа молоді, а у 2025 — для креативних індустрій», -повідомила Бережна.

Що відомо про виїзд молоді за кордон

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк заявив, що масштаби міграції молоді з України досягли критичних показників. За його інформацією, лише за останнє півріччя країну залишили приблизно понад 500 тисяч молодих людей. Проте у ДПСУ спростували цю статистику.

Раніше повідомлялося, що за даними дослідження, повномасштабна війна спричинила різке зростання кількості українських студентів за кордоном. Названо найпопулярніші країни для навчання.

В українській Держприкордонслужбі заявляють, мовляв, їм невідомо, скільки чоловіків 18-22 років виїхало з України. Нібито окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання кордону громадянами України чоловічої статі такого віку не передбачено.

678
