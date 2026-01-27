Скільки молоді виїхало з України: нардеп назвав шокувальні цифри за пів року

Кордон / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Масштаби міграції молоді з України досягли критичних показників. Лише за останнє півріччя країну залишили понад 500 тисяч молодих людей.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк.

За словами нардепа, за оцінками прикордонної служби, цифри є «страшними» для держави. Основною проблемою є те, що виїжджає переважно працездатна молодь.

«Мова йде лише про ці пів року — принаймні за оцінками самих прикордонників, десь понад пів мільйона молодих людей виїхали за кордон. І коли прилітаєш з відрядження у Варшаву і хочеш викликати машину, до тебе приїжджають одні українці», — наголосив нардеп.

Також він порівнянв, що зараз Варшава і Київ відрізняються тільки наявністю світла і тепла.

«Кількість українців у Варшаві сьогодні шалена. Практично в будь-якому ресторані, кав’ярні, магазині або в таксі кожен другий — українець. І це все молоді люди», — повідомив Нагорняк.

Він підкреслив, що питання повернення громадян є ключовим для майбутнього країни, оскільки Україна вже відчуває гострий дефіцит людського ресурсу.

Що відомо про виїзд молоді за кордон

Кабінет міністрів дозволив українським 18-22-річним чоловікам виїжджати за кордон. У суспільстві були різні думки з цього приводу. Втім, після цього рішення понад третина компаній в Україні уже відчуває відтік кадрів.

В українській Держприкордонслужбі заявляють, мовляв, їм невідомо, скільки чоловіків 18-22 років виїхало з України. Нібито окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання кордону громадянами України чоловічої статі такого віку не передбачено.

Проте раніше повідомлялося, що за даними дослідження, повномасштабна війна спричинила різке зростання кількості українських студентів за кордоном. Названо найпопулярніші країни для навчання.