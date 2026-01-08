Скільки миротворців відправлять Британія і Франція до України: The Times назвав значно нижчу цифру, ніж очікувалось

Миротворці / © Associated Press

Чисельність військового контингенту Великої Британії та Франції в Україні у разі припинення вогню виявилася меншою за прогнози: країни планують задіяти загалом до 15 тисяч осіб.

Про це повідомляє The Times.

Автори матеріалу нагадують, що спочатку військове керівництво Британії пропонувало надіслати 10 тисяч військовослужбовців у складі більш широкої «коаліції охочих» чисельністю 64 тисячі осіб. Проте, враховуючи нинішню чисельність британської армії, таку кількість у Міноборони Сполученого Королівства визнали неможливою.

Джерела видання заявили, що, за попередніми оцінками, в Україні буде розгорнуто менше 7,5 тисячі британських солдатів. І ця цифра теж буде викликом для країни, в регулярній армії якої є 71 тисяч навчених військовослужбовців.

«Франція є єдиною іншою країною, яка зобов’язалася надіслати солдатів до України, і очікується, що вони складуть решту контингенту, який буде розміщений у відносно безпечній західній частині країни, далеко від лінії фронту», — додає The Times.

Декілька джерел вважають, що навіть загальна чисельність миротворців у 15 тисяч військовослужбовців є оптимістичною. Зазначається, що Німеччина готова розгорнути війська поблизу України — можливо в Польщі або Румунії.

Ще один співрозмовник зазначив, що різні сценарії приведуть до різної кількості миротворців, залежно від результатів мирних переговорів.

Офійійно премʼєр Британії Кір Стармер не розкривав інформацію про кількість британських солдатів, які будуть відправлені до України. Днями він підписав угоду про діяльність британських військ на території України в «військових центрах». Згідно з планом, війська Британії та Франції допомагатимуть у підготовці української армії та контролюватимуть будівництво «захищених об’єктів» для зберігання зброї та військового обладнання, які можуть бути використані для підтримки оборони України.

Тим часом США, згідно з підписаною в Парижі декларацією, очолять високотехнологічний моніторинг лінії припинення вогню, в разі досягнення мирної угоди. Неназвані чиновники Міноборони Британії вважають, що російський диктатор Путін не наважиться на порушення потенційної угоди про припинення вогню, укладену за посередництва Трампа, оскільки побоюватиметься реакції американського лідера.

Східний фланг НАТО застерігає від відправки військ до України: головні причини

За словами одного з військових джерел, країни на східному фланзі НАТО «вагаються» щодо відправки військ. Стверджується, що це «послабить їхню оборону кордонів».

Крім того, деякі країни стурбовані можливим вторгненням Росії — до прикладу, в Латвію — якщо війська будуть зосереджені в Україні. Також досі немає ясності щодо того, якою буде відповідь на можливі провокації РФ проти сил «коаліції охочих».

«Якщо рівень загрози зросте, а ми відступимо, то який у цьому сенс, це нікого не заспокоїть», — зазначило джерело.

Водночас джерело в британському Міністерстві оборони повідомило, що конкретні цифри не узгоджувалися. Саме розгортання військ залежатиме від багатьох змінних, зокрема від умов потенційного перемир’я.

Іноземні війська в Україні

Прем’єр Канади Марк Карні повідомив, що Оттава може розмістити свою армію в Україні у складі багатонаціональних сил, а також навчати українських військових. Втім, це можливе лише після укладення мирної угоди. З його слів, участь у іноземних силах матиме «набагато більший ефект, ніж, якби ми діяли самостійно».

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війська ФРН не будуть розміщені в Україні навіть після досягнення припинення вогню. Натомість, каже він, Берлін продовжить робити внесок — політичний, фінансовий і військовий.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що країна візьме на себе частку забезпечення миру після завершення бойових дій, надавши авіаційні, морські спроможності, а також забезпечить заходи у сфері підготовки кадрів.