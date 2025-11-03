Скільки насправді бійці перебувають на позиціях без відпочинку: у DeepState приголомшили цифрами

ЗСУ / © Associated Press

В українському суспільстві та Мережі активно обговорюється випадок двох військовослужбовців 138-го батальйону Сил територіальної оборони, Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка, які провели безперервно 165 днів на передовій, утримуючи свої позиції без ротації. Цей випадок привернув увагу не лише як приклад виняткової стійкості, але й як ілюстрація системної проблеми виснаження кадрів та неадекватного нагородження.

Про це пише DeepState.

Грамота vs. Реальність

Найбільший резонанс викликала перша звістка про їхнє відзначення: бійці, які провели на позиціях майже пів року, були нагороджені звичайними грамотами. Це викликало хвилю обурення та іронії в Мережі.

Водночас, зазначається, що пізніше військовослужбовці отримали більш гідні нагороди: відзнаки Президента України та Міністерства Оборони.

Системна проблема — відсутність ротацій

Аналітики та користувачі Мережі підкреслюють, що випадок Тішаєва та Аліксєєнка — це лише вершина айсберга. Сьогодні бійці на передовій часто утримують позиції по 100-200 днів.

«Це двоє з тисяч героїв, які безперервно утримували або продовжують утримувати свої позиції. Чи це причина, щоб пишатися? Абсолютно ні, адже на зараз це величезна проблема», — йдеться у повідомленнях, які обговорюють ситуацію.

Така тривала присутність на фронті пояснюється як нестачею мобілізаційного ресурсу, так і проблемами в системі управління, коли командири продовжують подавати доповіді про «утримання» позицій, які вже втратили стратегічний сенс або навіть контролюються ворогом.

«Можна говорити про необхідність мобілізації і нестачу людей. І це обгрунтований запит, але одночасно з цим необхідно навчитися берегти людей, щоб мати змогу проводити ротації і давати відпочинок бійцям, що є набагато кращим і ефективнішим, ніж грамота чи навіть медаль», — зазначили у DeepState.

Також поділилися фото з перепискою з одним військовим, як приклад і можливо рекорд перебування на позиціях одного з бійців. Військовий мріяв вийти і отримати грамоту.

Переписка з військовим про тримання позиції. / © t.me/DeepStateUA

