Скільки насправді отримують працівники ТЦК та СП: стали відомі реальні зарплати

Заробітна плата / © УНІАН

Реклама

У Збройних Сил України розкрили розмір заробітних плат, які отримують цивільні громадяни, що працюють поруч із військовослужбовцями у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це йдеться у відповіді Головного управління комунікацій ЗСУ на запит видання Новини.LIVE.

Відповідно до професії цивільні працівники ТЦК та СП отримують такі виплати:

Реклама

прибиральник, сторож, оператор котельні — 7 809-9 628 гривень;

слюсар, електромонтер — 9 225-10 055 гривень;

інспектор з військового обліку — 9 934-10 787 гривень.

Працівникам, які виконують функції обслуговування, платять дещо більше: щомісяця вони отримують суми від 17 211 до 25 502 гривень.

Скільки платять на території бойових дій

На територіях, де відбуваються бойові дії, зарплати у ТЦК та СП можуть сягати 47 286 гривень на місяць.

Держслужбовці отримують такі зарплати:

головний спеціаліст — 42 536 — 47 286 гривень;

провідний спеціаліст — 41 780 — 47 125 гривень;

спеціаліст — 41 039 — 43 631 гривень.

Працівникам, які займаються обслуговуванням, платять від 34 977 до 47 237 гривень.

Реклама

Прибиральники службових приміщень та оператори котелень можуть отримувати від 11 568 до 12 325 гривень.

