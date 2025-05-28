Скільки насправді років Києву: міфи та історична правда про заснування столиці

Київ може бути набагато старішим, ніж вважає офіційна історія

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Щороку на День міста Києва чиновники озвучують вік української столиці та вітають мешканців з черговим «ювілеєм. Але те, що Києву 1543 роки, є суцільною вигадкою та популярним міфом.

Про те, скільки насправді років Києву, розповів кандидат історичних наук та науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров.

Алфьоров пояснює, що 1982 року «ювілей» 1500 років був лише умовною датою, радянською ініціативою для «красивої цифри».

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«Жодних джерел про те, що 1540 років тому було засновано Київ, не існує», — наголосив історик. Згодом ця умовна дата почала сприйматися як справжня.

Справжній вік Києва: складніше, ніж здається

Питання про реальний вік міста складне.

«Що таке Київ? Поселення з безперервним життям чи місто з оборонними спорудами, владою?» — підкреслює Алфьоров.

Він нагадує, що ще за Ярослава Мудрого кияни святкували тисячу років Києва, вірячи, що його заснував апостол Андрій. У XI столітті почалася сакралізація Києва — його порівнювали з Єрусалимом, а населення Русі вважали «богообраним народом».

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Київ — другий Єрусалим: сакральний вимір столиці

Ідея Києва як «святого міста» з’явилася в XI столітті. За Алфьоровим, Київ за Ярослава Мудрого будувався за зразком Константинополя, який наслідував Єрусалим. Це мало глибоке релігійне підґрунтя. Масштабна забудова міста у 1030-х роках пов’язана з символічною датою — тисяча років з дня розп’яття Христа.

«Саме тому Ярослав Мудрий розбудовує сакральний Київ, який має нагадувати другий Єрусалим», — пояснює історик.

Легенда про апостола Андрія: витоки київської ідентичності

Ще один елемент сакралізації — апокрифічна легенда про апостола Андрія.

«За легендами, відомими виключно в Києві, апостол Андрій прийшов на Київські гори, встановив хрест і сказав, що тут возсіяє Благодать Господня і буде місто велике», — розповідає історик.

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Він додає, що ця легенда дала початок тому, що люди в 11-му столітті зрозуміли: якщо апостол Андрій мав тут проповіді, то були люди, які там жили, тобто на цьому місці вже було якесь поселення, яке згодом перетворилося на місто Київ.

Чому міф про «482 рік» досі живий?

Причини популярності міфу прості: бажання мати круглу, гарну дату та політична зручність.

«Дата ця була висмоктана з пальця. Просто вирішили відсвяткувати круглий ювілей», — констатує Алфьоров.

Хоча науковці сперечаються про точну дату виникнення Києва, підтверджень заснування міста у 482 році не існує.

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Нагадаємо, Історики розповіли про справжнє походження назви «Київ». На думку науковців, походження назви української столиці є однією з найзагадковіших тем в історії України.