Скільки насправді в Україні учасників бойових дій: цифри вражають

УБД

Станом на 1 вересня поточного року кількість громадян України зі статусом учасника бойових дій (УБД) перевищила 1,3 мільйона осіб. Більшість із них отримали цей статус після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Загалом до Єдиного державного реєстру ветеранів війни внесено дані про 1 326 552 особи зі статусом УБД.

Про це пише LIGA.net.

Стрімке зростання кількості ветеранів

Дані Мінветеранів свідчать про те, що 770 085 осіб набули статусу УБД за період із 2022 по вересень 2025 року.

Для порівняння: до 2022 року статус учасника бойових дій мали 556 467 осіб.

Динаміка надання статусу за останні роки:

2022 рік: статус надано 12 871 особі.

2023 рік: статус отримали 324 018 осіб.

2024 рік: статус отримали 267 263 особи.

9 місяців 2025 року: статус надано 165 933 особам.

Реєстр та плани відомства

У Міністерстві у справах ветеранів зазначили, що інформація про УБД вноситься до Реєстру на підставі даних, які надають спеціальні комісії. Вони утворені в усіх силових і правоохоронних структурах, включаючи Міноборони, МВС, СБУ, Нацгвардію, ДПСУ, ДСНС та інші.

У відомстві також додали, що наразі не планують подавати пропозиції щодо розширення категорій осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій.

Нагадаємо, в Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. На службу можуть призвати всіх військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними за станом здоров’я і не мають відстрочки чи бронювання.

