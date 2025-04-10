ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

Скільки обвинувачених у корупції мобілізувалися до ЗСУ: дані прокуратури

Прокуратура заявляє про тенденцію: корупціонери йдуть у ЗСУ, аби уникнути покарання. Справи призупиняються, строки спливають.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Мобілізація

Мобілізація / © ТСН.ua

До ЗСУ на добровільній основі мобілізувалися 48 людей, обвинувачених у корупційних справах.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП прокоментували добровільну мобілізацію ексголови ДФС України Романа Насірова, обвинуваченого в одержанні хабаря у розмірі 722 млн грн.

«На жаль, мобілізація обвинувачених у справах САП та НАБУ стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності. Наразі 48 осіб саме після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ», — йдеться у дописі прокуратури.

Там додали, що у зв’язку з цим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають. Це збільшує ймовірність уникнення покарання.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що обвинувачений у корупційних справах Насіров мобілізувався до ЗСУ, тому не з’явився на судовому засіданні. Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав розпорядження провести службове розслідування за фактом призову Насірова, а командир визнав наказ протиправним та скасував його.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie