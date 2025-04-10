- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки обвинувачених у корупції мобілізувалися до ЗСУ: дані прокуратури
Прокуратура заявляє про тенденцію: корупціонери йдуть у ЗСУ, аби уникнути покарання. Справи призупиняються, строки спливають.
До ЗСУ на добровільній основі мобілізувалися 48 людей, обвинувачених у корупційних справах.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
У САП прокоментували добровільну мобілізацію ексголови ДФС України Романа Насірова, обвинуваченого в одержанні хабаря у розмірі 722 млн грн.
«На жаль, мобілізація обвинувачених у справах САП та НАБУ стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності. Наразі 48 осіб саме після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ», — йдеться у дописі прокуратури.
Там додали, що у зв’язку з цим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають. Це збільшує ймовірність уникнення покарання.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що обвинувачений у корупційних справах Насіров мобілізувався до ЗСУ, тому не з’явився на судовому засіданні. Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав розпорядження провести службове розслідування за фактом призову Насірова, а командир визнав наказ протиправним та скасував його.