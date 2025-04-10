Скільки обвинувачених у корупції мобілізувалися до ЗСУ: дані прокуратури

Мобілізація / © ТСН.ua

Реклама

До ЗСУ на добровільній основі мобілізувалися 48 людей, обвинувачених у корупційних справах.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП прокоментували добровільну мобілізацію ексголови ДФС України Романа Насірова, обвинуваченого в одержанні хабаря у розмірі 722 млн грн.

Реклама

«На жаль, мобілізація обвинувачених у справах САП та НАБУ стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності. Наразі 48 осіб саме після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ», — йдеться у дописі прокуратури.

Там додали, що у зв’язку з цим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають. Це збільшує ймовірність уникнення покарання.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що обвинувачений у корупційних справах Насіров мобілізувався до ЗСУ, тому не з’явився на судовому засіданні. Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав розпорядження провести службове розслідування за фактом призову Насірова, а командир визнав наказ протиправним та скасував його.