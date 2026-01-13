ТСН у соціальних мережах

297
1 хв

Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб назвав цифру

Минулої доби ЗСУ ліквідували 950 загарбників.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ЗСУ успішно мінусують ворога

ЗСУ успішно мінусують ворога / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України 13 січня сягнули 1 220 950 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідувати ще 950 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 220 950 (+950) осіб

  • танків — 11 544 (+3)

  • бойових броньованих машин — 23 899 (+7)

  • артилерійських систем — 36 024 (+51)

  • РСЗВ — 1 600 (+2)

  • засобів ППО — 1 270

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 105 354 (+933)

  • крилаті ракети — 4 155

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни -2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 73 887 (+145)

  • спеціальна техніка — 4 042

Нагадаємо, російська армія зберігає наступальний темп уздовж усієї передової, проте останніми днями реальних здобутків агресор практично не має, зазначають аналітики ISW. Основні зусилля ворога наразі зосереджені на штурмових діях у Донецькій області та посиленні тиску в районі Куп’янська, де тривають важкі бої без суттєвої зміни лінії фронту.

Наступна публікація

