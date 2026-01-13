- Дата публікації
Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб назвав цифру
Минулої доби ЗСУ ліквідували 950 загарбників.
Втрати російських окупантів у війні проти України 13 січня сягнули 1 220 950 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідувати ще 950 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 220 950 (+950) осіб
танків — 11 544 (+3)
бойових броньованих машин — 23 899 (+7)
артилерійських систем — 36 024 (+51)
РСЗВ — 1 600 (+2)
засобів ППО — 1 270
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 105 354 (+933)
крилаті ракети — 4 155
кораблі / катери — 28
підводні човни -2
автомобільна техніка та автоцистерни — 73 887 (+145)
спеціальна техніка — 4 042
Нагадаємо, російська армія зберігає наступальний темп уздовж усієї передової, проте останніми днями реальних здобутків агресор практично не має, зазначають аналітики ISW. Основні зусилля ворога наразі зосереджені на штурмових діях у Донецькій області та посиленні тиску в районі Куп’янська, де тривають важкі бої без суттєвої зміни лінії фронту.