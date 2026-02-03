- Дата публікації
-
Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб назвав цифру
Минулої доби ЗСУ ліквідували 760 загарбників.
Станом на ранок 3 лютого ЗСУ знищили 1 242 290 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 760 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника армії РФ:
особового складу — близько 1 242 290 (+760) осіб
танків — 11 633 (+6) од.
бойових броньованих машин — 23 985 (+4) од.
артилерійських систем — 36 855 (+53) од.
РСЗВ — 1 633 (+0) од.
засоби ППО — 1 292 (+1) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 122 388 (+1 171) од.
крилаті ракети — 4 205 (+0) од.
кораблі — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 76 738 (+153) од.
спеціальна техніка — 4 057 (+1) од.
Нагадаємо, на Донеччині бійці ЗСУ знищили два пункти управління окупаційних військ. Також уражено склад боєприпасів, який забезпечував підрозділи загарбників.