Укрaїнa
70
1 хв

Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб назвав цифру

Минулої доби ЗСУ ліквідували 760 загарбників.

Світлана Несчетна
ЗСУ успішно "мінусують" загарбників

ЗСУ успішно «мінусують» загарбників / © Associated Press

Станом на ранок 3 лютого ЗСУ знищили 1 242 290 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 760 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

  • особового складу — близько 1 242 290 (+760) осіб

  • танків — 11 633 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 23 985 (+4) од.

  • артилерійських систем — 36 855 (+53) од.

  • РСЗВ — 1 633 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 292 (+1) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 122 388 (+1 171) од.

  • крилаті ракети — 4 205 (+0) од.

  • кораблі — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 76 738 (+153) од.

  • спеціальна техніка — 4 057 (+1) од.

Нагадаємо, на Донеччині бійці ЗСУ знищили два пункти управління окупаційних військ. Також уражено склад боєприпасів, який забезпечував підрозділи загарбників.

70
