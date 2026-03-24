Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані
Російські загарбники зазнають шалених втрат на полі бою.
Минулої доби Сили оборони України ліквідували 890 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 289 840 осіб.
Про це 24 березня повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 289 840 (+890) осіб
танків — 11 800 (+6)
бойових броньованих машин — 24 271 (+3)
артилерійських систем — 38 695 (+33)
РСЗВ — 1 696 (+1)
засоби ППО — 1 336 (+0)
літаків / aircraft — 435 (+0)
гелікоптерів — 350 (+1)
БПЛА оперативно — тактичного рівня — 193 892 (+1 023)
автомобільної техніки та автоцистерн — 84 955 (+180)
спеціальної техніки — 4 098 (+0)
Нагадаємо, протягом 17–20 березня 2026 року російські окупаційні війська різко підвищили інтенсивність наступальних дій, намагаючись прорвати українську оборону на кількох стратегічних напрямках. Попри залучення значних резервів плани агресора зазнали краху. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, попри колосальний тиск та залучення значних резервів на кількох стратегічних напрямках ворог не зміг виконати завдання і зазнав великих втрат у живій силі.