ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані

Минулої доби ЗСУ ліквідували понад 1300 загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Росія несе величезні втрати у війні проти України

Росія несе величезні втрати у війні проти України

Станом на ранок 26 червня 2026 року знищено 1 398 370 солдатів агресорки РФ. Минулої доби ліквідовано ще 1310 російських військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 398 370 (+1 310) осіб

  • танків — 12 059 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 823 (+5) од.

  • артилерійських систем — 44 799 (+68) од.

  • РСЗВ — 1 896 (+3) од.

  • засоби ППО — 1 447 (+4) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 729 (+1) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 373 660 (+1 778) од.

  • крилаті ракети — 4 787 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 111 146 (+439) од.

  • спеціальна техніка — 4 348 (+9) од.

Нагадаємо, як розповів колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Ігор Романенко, погрози Кремля застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь на ультиматум українського президента щодо ситуації в Білорусі наразі є черговим блефом. Проте Україні варто діяти виважено та вирішувати питання з ворожими ретрансляторами на білоруській території в закритому режимі або через військово-дипломатичні канали, щоб не дати Росії приводу для початку нової хвилі мобілізації та масштабного наступу з півночі.

Більше читайте у матеріалі: Мобілізація у Білорусі: чи ризикне Путін відкрити другий фронт

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie