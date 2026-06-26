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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані
Минулої доби ЗСУ ліквідували понад 1300 загарбників.
Станом на ранок 26 червня 2026 року знищено 1 398 370 солдатів агресорки РФ. Минулої доби ліквідовано ще 1310 російських військових. Дані уточняються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 398 370 (+1 310) осіб
танків — 12 059 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 823 (+5) од.
артилерійських систем — 44 799 (+68) од.
РСЗВ — 1 896 (+3) од.
засоби ППО — 1 447 (+4) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 729 (+1) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 373 660 (+1 778) од.
крилаті ракети — 4 787 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 111 146 (+439) од.
спеціальна техніка — 4 348 (+9) од.
Нагадаємо, як розповів колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Ігор Романенко, погрози Кремля застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь на ультиматум українського президента щодо ситуації в Білорусі наразі є черговим блефом. Проте Україні варто діяти виважено та вирішувати питання з ворожими ретрансляторами на білоруській території в закритому режимі або через військово-дипломатичні канали, щоб не дати Росії приводу для початку нової хвилі мобілізації та масштабного наступу з півночі.
Більше читайте у матеріалі: Мобілізація у Білорусі: чи ризикне Путін відкрити другий фронт