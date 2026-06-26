Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані

Росія несе величезні втрати у війні проти України

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Станом на ранок 26 червня 2026 року знищено 1 398 370 солдатів агресорки РФ. Минулої доби ліквідовано ще 1310 російських військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії:

особового складу — близько 1 398 370 (+1 310) осіб

танків — 12 059 (+2) од.

бойових броньованих машин — 24 823 (+5) од.

артилерійських систем — 44 799 (+68) од.

РСЗВ — 1 896 (+3) од.

засоби ППО — 1 447 (+4) од.

літаків — 436 (+0) од.

гелікоптерів — 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів — 1 729 (+1) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 373 660 (+1 778) од.

крилаті ракети — 4 787 (+0) од.

кораблі / катери — 33 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 111 146 (+439) од.

спеціальна техніка — 4 348 (+9) од.

Нагадаємо, як розповів колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Ігор Романенко, погрози Кремля застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь на ультиматум українського президента щодо ситуації в Білорусі наразі є черговим блефом. Проте Україні варто діяти виважено та вирішувати питання з ворожими ретрансляторами на білоруській території в закритому режимі або через військово-дипломатичні канали, щоб не дати Росії приводу для початку нової хвилі мобілізації та масштабного наступу з півночі.

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Більше читайте у матеріалі: Мобілізація у Білорусі: чи ризикне Путін відкрити другий фронт

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