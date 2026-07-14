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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
322
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1 хв

Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб назвав цифру

Минулої доби ЗСУ ліквідували понад 1120 загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Українські бійці успішно нищать ворога на передовій

Українські бійці успішно нищать ворога на передовій / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Станом на ранок 26 червня 2026 року знищено 1 421 810 солдатів агресорки РФ. Минулої доби ліквідовано ще 1120 російських військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 421 810 (+1 120) осіб

  • танків — 12 131 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 24 932 (+1) од.

  • артилерійських систем — 45 911 (+46) од.

  • РСЗВ — 1 931 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 491 (+2) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 905 (+11) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 407 201 (+1 508) од.

  • крилаті ракети — 4 899 (+3) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 119 862 (+330) од.

  • спеціальна техніка — 4 416 (+4) од.

Раніше ми писади про те, що Україна змінює тактику щодо Криму. Нова тактика, за оцінкою військового командування, має підірвати можливості РФ утримувати півострів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
322
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