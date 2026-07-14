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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб назвав цифру
Минулої доби ЗСУ ліквідували понад 1120 загарбників.
Станом на ранок 26 червня 2026 року знищено 1 421 810 солдатів агресорки РФ. Минулої доби ліквідовано ще 1120 російських військових. Дані уточняються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 421 810 (+1 120) осіб
танків — 12 131 (+6) од.
бойових броньованих машин — 24 932 (+1) од.
артилерійських систем — 45 911 (+46) од.
РСЗВ — 1 931 (+2) од.
засоби ППО — 1 491 (+2) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 905 (+11) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 407 201 (+1 508) од.
крилаті ракети — 4 899 (+3) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 119 862 (+330) од.
спеціальна техніка — 4 416 (+4) од.
Раніше ми писади про те, що Україна змінює тактику щодо Криму. Нова тактика, за оцінкою військового командування, має підірвати можливості РФ утримувати півострів.