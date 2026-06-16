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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані
Сили оборони завдають нищівних ударів по окупантах, скорочуючи чисельність ворожої російської армії.
Станом на 16 червня 2026 року ЗСУ знищили 1 385 420 солдатів РФ. Минулої доби ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 385 420 (+1230) осіб
танків — 12 026 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 768 (+5) од.
артилерійських систем — 44 118 (+36) од.
РСЗВ — 1 872 (+2)) од.
засоби ППО — 1 427 (+7) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 667 (+3) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 353 541 (+2 062) од.
крилаті ракети — 4 783 (+50) од.
кораблі/катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 107 508 (+417) од.
спеціальна техніка — 4 300 (+4) од.
Нагадаємо, Росія почала втрачати одну з головних переваг у війні проти України — чисельність війська. Попри мільйонні виплати та пільги, набір контрактників до армії РФ скорочується, а Кремль стикається з новими проблемами.