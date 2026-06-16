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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
211
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1 хв

Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані

Сили оборони завдають нищівних ударів по окупантах, скорочуючи чисельність ворожої російської армії.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ЗСУ успішно нищать ворога на передовій

ЗСУ успішно нищать ворога на передовій / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Станом на 16 червня 2026 року ЗСУ знищили 1 385 420 солдатів РФ. Минулої доби ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 385 420 (+1230) осіб

  • танків — 12 026 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 768 (+5) од.

  • артилерійських систем — 44 118 (+36) од.

  • РСЗВ — 1 872 (+2)) од.

  • засоби ППО — 1 427 (+7) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 667 (+3) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 353 541 (+2 062) од.

  • крилаті ракети — 4 783 (+50) од.

  • кораблі/катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 107 508 (+417) од.

  • спеціальна техніка — 4 300 (+4) од.

Нагадаємо, Росія почала втрачати одну з головних переваг у війні проти України — чисельність війська. Попри мільйонні виплати та пільги, набір контрактників до армії РФ скорочується, а Кремль стикається з новими проблемами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
211
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