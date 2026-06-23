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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб шокував цифрою
Минулої доби ЗСУ ліквідували майже 2 тисячі загарбників.
Станом на 23 червня 2026 року ЗСУ знищили 1 394 530 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1390 військових. Дані уточняються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу — близько 1 394 530 (+1 390) осіб
танків — 12 050 (+0)) од.
бойових броньованих машин — 24 812 (+7) од.
артилерійських систем — 44 604 (+74) од.
РСЗВ — 1 887 (+1) од.
засоби ППО — 1 437 (+0) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 719 (+7) од.
БпЛА оперативно–тактичного рівня — 368 015 (+1 851) од.
крилаті ракети — 4 787 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 110 827 (+626) од.
спеціальна техніка — 4 329 (+8) од.
Нагадаємо, білоруська опозиція передала Україні тривожну доповідь. У документі вказують на розгортання військ, накопичення ресурсів, модернізацію інфраструктури та посилення інтеграції з армією РФ.