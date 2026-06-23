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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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97
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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб шокував цифрою

Минулої доби ЗСУ ліквідували майже 2 тисячі загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ЗСУ успішно нищать окупантів на фронті

ЗСУ успішно нищать окупантів на фронті / © Associated Press

Станом на 23 червня 2026 року ЗСУ знищили 1 394 530 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1390 військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу — близько 1 394 530 (+1 390) осіб

  • танків — 12 050 (+0)) од.

  • бойових броньованих машин — 24 812 (+7) од.

  • артилерійських систем — 44 604 (+74) од.

  • РСЗВ — 1 887 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 437 (+0) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 719 (+7) од.

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 368 015 (+1 851) од.

  • крилаті ракети — 4 787 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 110 827 (+626) од.

  • спеціальна техніка — 4 329 (+8) од.

Нагадаємо, білоруська опозиція передала Україні тривожну доповідь. У документі вказують на розгортання військ, накопичення ресурсів, модернізацію інфраструктури та посилення інтеграції з армією РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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