- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: цифра шокує
Минулої доби ЗСУ ліквідували понад 1370 загарбників.
Станом на 9 червня 2026 року ЗСУ знищили 1 376 320 солдатів РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1370 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 376 320 (+1370) осіб
танків — 12 001 (+4) од.
бойових броньованих машин — 24 710 (+5) од.
артилерійських систем — 43 639 (+75) од.
РСЗВ — 1 851 (+4) од.
засоби ППО — 1 411 (+2) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 338 327 (+2103) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 614 (+7) од.
крилаті ракети — 4 733 (+0) од.
кораблі/катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 104 796 (+382) од.
спеціальна техніка — 4 253 (+4) од.
Нагадаємо, армія РФ тікає з Кінбурнської коси, а їхні втрати ростуть шаленими темпами. Аналітики ISW кажуть, що це — лише початок.