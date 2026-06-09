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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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151
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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: цифра шокує

Минулої доби ЗСУ ліквідували понад 1370 загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ЗСУ успішно нищать ворога

ЗСУ успішно нищать ворога / © Associated Press

Станом на 9 червня 2026 року ЗСУ знищили 1 376 320 солдатів РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1370 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 376 320 (+1370) осіб

  • танків — 12 001 (+4) од.

  • бойових броньованих машин — 24 710 (+5) од.

  • артилерійських систем — 43 639 (+75) од.

  • РСЗВ — 1 851 (+4) од.

  • засоби ППО — 1 411 (+2) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 338 327 (+2103) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 614 (+7) од.

  • крилаті ракети — 4 733 (+0) од.

  • кораблі/катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 104 796 (+382) од.

  • спеціальна техніка — 4 253 (+4) од.

Нагадаємо, армія РФ тікає з Кінбурнської коси, а їхні втрати ростуть шаленими темпами. Аналітики ISW кажуть, що це — лише початок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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