Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
475
Час на прочитання
1 хв

Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: цифра вражає

Підтверджено втрати двох літаків у попередній період.

Автор публікації
Світлана Несчетна
ЗСУ успішно мінусують ворога

ЗСУ успішно мінусують ворога / © Associated Press

Станом на 23 грудня загальні бойові втрати ворога у війні проти України склали близько 1 199 280 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1 420 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Підтверджено втрати двох літаків у попередній період.

Загальні бойові втрати окупантів складають:

  • особового складу — близько 1 199 280 (+1 420) осіб

  • танків — 11 446 (+8)

  • бойових броньованих машин — 23 792 (+20)

  • артилерійських систем — 35 331 (+23)

  • РСЗВ — 1 576 (+1)

  • засобів ППО — 1 263

  • літаків — 434 (+2)

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 93 166 (+453)

  • крилаті ракети — 4 073

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 70 966 (+113)

  • спеціальна техніка — 4 029

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що цими тижнями армія РФ відчутно збільшила інтенсивність атак.

Дата публікації
Кількість переглядів
475
