Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: цифра вражає
Підтверджено втрати двох літаків у попередній період.
Станом на 23 грудня загальні бойові втрати ворога у війні проти України склали близько 1 199 280 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1 420 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати окупантів складають:
особового складу — близько 1 199 280 (+1 420) осіб
танків — 11 446 (+8)
бойових броньованих машин — 23 792 (+20)
артилерійських систем — 35 331 (+23)
РСЗВ — 1 576 (+1)
засобів ППО — 1 263
літаків — 434 (+2)
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 93 166 (+453)
крилаті ракети — 4 073
кораблі/катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 70 966 (+113)
спеціальна техніка — 4 029
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що цими тижнями армія РФ відчутно збільшила інтенсивність атак.