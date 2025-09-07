Атака "Шахедів"

Під час масованих повітряних ударів російська терористична армія використовує 300-400 ударних безпілотників. Саме таку кількість дронів-перехоплювачів потрібно мати для захисту українських міст від ворожих атак.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у неділю, 7 вересня.

За його словами, минулої ночі росіяни запустили понад 400 «шахедів», а загальна кількість дронів у повітряному ударі була 810.

«Тобто майже половина — це дрони, які росіяни використовують для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО», — додав президент.

Зеленський зазначив, що дрони-перехоплювачі під час минулої атаки здійснили більш ніж півтори сотні перехоплень.

«Звісно, не все поки що збивається, і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість „шахедів“ у масованих ударах на рівні 300–400 за один такий удар, наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник. Це реально — потенціал виробництва є, фінанси та контракти — вони є, вони забезпечуються, потрібне масштабування відповідних підрозділів», — наголосив він.

Відповідь України і Заходу на російський удар

Український президент зазначив, що важливою є широка реакція міжнародних партнерів України на масований удар Росії.

«Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ — чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями — санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією», — сказав він.

Зеленський додав, що, окрім санкцій проти держави-агресорки, відповіддю України повинні стати далекобійні удари по стратегічних об’єктах РФ, які зменшать можливості Кремля вести агресивну війну.

«Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди — логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів», — підсумував він.

Нагадаємо, масований повітряний удар по Києву, якого у ніч проти 7 вересня завдала російська терористична армія, прорвав найпотужнішу зону захисту української ППО. Урядовий район столиці України вважається найкраще захищеною територією в країні.