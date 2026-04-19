Скільки платять у ТЦК: оприлюднили реальні зарплати військових і цивільних
У ЗСУ розкрили рівень зарплат у ТЦК: виплати суттєво різняться залежно від посади, звання та регіону служби. Найбільше отримують офіцери, найменше — технічний персонал.
В Україні оприлюднили фактичні зарплати працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Розмір виплат залежить від категорії працівника, звання та регіону служби.
Про це повідомили у Збройних силах України у відповідь на запит журналістів “Новини.Live”.
Скільки отримують військові в ТЦК
Військовослужбовцям, які працюють у ТЦК, грошове забезпечення нараховується за загальними правилами ЗСУ — з урахуванням окладу та надбавок.
сержанти отримують від 20 590 до 30 180 грн «на руки»;
рядовий склад — від 20 183 до 26 112 грн;
офіцери — від 23 689 до 48 359 грн залежно від посади та умов служби.
Зарплати держслужбовців
Оплата праці цивільних держслужбовців у ТЦК залежить від рангу та місця роботи.
У тилових регіонах:
головний спеціаліст — 22 025–25 358 грн;
провідний спеціаліст — 22 113–24 375 грн;
спеціаліст — 21 634–24 166 грн.
У районах бойових дій ці суми можуть бути приблизно вдвічі вищими.
Скільки платять іншим працівникам
Окрема категорія — технічний персонал і працівники обслуговування.
У тилу вони отримують:
прибиральники, сторожі, оператори котелень — 7 800–9 600 грн;
слюсарі, електромонтери — 9 200–10 000 грн;
інспектори з військового обліку — до 10 700 грн.
Водночас окремі працівники обслуговування можуть отримувати від 17 200 до 25 500 грн залежно від функцій і навантаження.
У зонах бойових дій зарплати традиційно вищі.
Що впливає на виплати
У ЗСУ наголошують: розмір зарплати у ТЦК формується за тими ж принципами, що й у всій системі — враховуються посада, звання, місце служби та додаткові надбавки.
Таким чином, рівень доходів у ТЦК суттєво різниться — від мінімальних виплат техперсоналу до значно вищих сум у військових та фахівців із досвідом.