Скільки потрібно часу, щоб організувати вибори в Україні: відповідь політтехнолога

Вибори в Ураїні / © УНІАН

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Для організації виборів в Україні потрібно мінімум 6 місяців з моменту припинення воєнного стану. За цей час можна підготувати виборчий процес, який відповідатиме бодай якимсь стандартам.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Постернак, політтехнолог.

“Це однозначно не будуть ідеальні вибори. Це будуть вибори з інклюзією, вибори особливі. Тому другий момент — треба вже зараз, якщо влада хоче думати про більш-менш поступовий, раціональний процес організації виборів, ухвалювати спеціальний закон про особливості виборчого процесу”, — зазначив він.

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Постернак умовно назвав перелік людей, які могли б брати участь у виборчих перегонах. Йдеться про Залужного, Зеленського, Буданова, Кличка, Притулу та Порошенка.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, як США ставляться до заяв диктатора Путіна, що нібито в Україні – "нелегітимна влада".