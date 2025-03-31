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Скільки потрібно часу, щоб організувати вибори в Україні: відповідь політтехнолога
І починати треба вже зараз.
Для організації виборів в Україні потрібно мінімум 6 місяців з моменту припинення воєнного стану. За цей час можна підготувати виборчий процес, який відповідатиме бодай якимсь стандартам.
Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Постернак, політтехнолог.
“Це однозначно не будуть ідеальні вибори. Це будуть вибори з інклюзією, вибори особливі. Тому другий момент — треба вже зараз, якщо влада хоче думати про більш-менш поступовий, раціональний процес організації виборів, ухвалювати спеціальний закон про особливості виборчого процесу”, — зазначив він.
Постернак умовно назвав перелік людей, які могли б брати участь у виборчих перегонах. Йдеться про Залужного, Зеленського, Буданова, Кличка, Притулу та Порошенка.
Раніше президент Володимир Зеленський відповів, як США ставляться до заяв диктатора Путіна, що нібито в Україні – "нелегітимна влада".