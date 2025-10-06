- Дата публікації
Скільки потрібно завдати ударів, щоб зробити блекаут у Москві: авіаексперт відповів
Експерт Костянтин Криволап відверто розповів, чим Україна може відповісти РФ і чому не б’є зараз.
Україна має технічні можливості для здійснення комбінованих атак на Москву, здатних спричинити блекаут, але це буде непросто і, ймовірно, обмежиться одним-двома вдалими ударами.
Таку думку висловив експерт з питань авіації Костянтин Криволап у ефірі КИЇВ24.
Криволап зазначив, що повна паралізація енергосистеми Росії вимагає ураження 7–10 ключових підстанцій.
«Загнати Москву в таку ситуацію [блекаут] можливо. Тобто технічні спроможності на це є. Це буде непросто. Це можна зробити там один-два рази, провести такі атаки комбіновані різних типів… Нам треба вразити сім підстанцій, щоб паралізувати Росію повністю. Десять — це вже буде так, гарантовано», — наголосив експерт.
Він підкреслив, що такі удари є частиною політичної умови, озвученої президентом Зеленським: якщо Київ буде в блекауті, тоді Москва отримає у відповідь.
«І от зараз йде такий «обмін ударами». Бєлгород, Чернігівщина, удари по Сумах, удари по Ніжину. Ну, тобто, зараз триває демонстрація один одному, хто на що здатний, хто на що спроможний», — зазначив експерт.
Крім того, успіх цих операцій тісно пов’язаний із військовою допомогою.
«Доволі важливо те, яке озброєння буде нам надано від США», — зауважив Криволап.
Експерт також попередив про високу насиченість російської ППО навколо столиці: до 40% усієї протиповітряної оборони Росії зосереджено в Москві та Московській області. Це значно ускладнює завдавання і може знизити ефективність ударів по столичному регіону до 20%.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у відповідь на обстріли Росією критичної інфраструктури Україна може влаштувати блекаут у Москві.
Начальник Генштабу ЗСУ Гнатов запевнив, що Сили оборони здатні симетрично відповісти на російські атаки по енергетиці.
Раніше експерт Павло Нарожний розповів, як Україна може влаштувати блекаут у Росії власною зброєю.