Скільки працюватиме мобільний зв’язок за відсутності світла: експерт пояснив нюанси

Мобільний зв’язок / © pixabay.com

Реклама

Українські мобільні оператори, враховуючи досвід минулих масових відключень електроенергії, значно підвищили готовність своєї інфраструктури до можливих блекаутів.

Про це повідомив експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко в етері КИЇВ24.

За оцінками експерта, більшість мереж зможе функціонувати приблизно до п‘яти годин за умови повного знеструмлення.

Реклама

Ситуація у містах та селах

Денисенко наголошує, що стійкість зв’язку безпосередньо залежить від живлення конкретної вежі та обладнання.

Великі міста: мешканці міст матимуть перевагу. Завдяки потужним генераторам та акумуляторним батареям, які оператори встановили на багатьох міських вежах, деякі з них можуть працювати «взагалі беззупинно».

Віддалені населені пункти: експерт попереджає, що мешканці віддалених сіл та невеликих містечок можуть зіткнутися з більшими проблемами і відключенням зв’язку після вичерпання резервного живлення на місцевих вежах.

«Вважаючи, що у великих містах є великі потужності стосовно генераторів, батарей, то деякі вежі можуть працювати взагалі беззупинно», — підкреслив Сергій Денисенко.

Нагадаємо, очільник підкомітету парламенту з енергетики Михайло Бондар прогнозує «дуже великий ризик», що в Україні вже у грудні-січні не вистачатиме газу, і стверджує, що опалювальний сезон «під дуже великим знаком питання».