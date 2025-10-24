ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Скільки працюватиме мобільний зв’язок за відсутності світла: експерт пояснив нюанси

Більшість мереж зможе функціонувати приблизно до п‘яти годин за умови повного знеструмлення, зазначив експерт з кібербезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Мобільний зв’язок

Мобільний зв’язок / © pixabay.com

Українські мобільні оператори, враховуючи досвід минулих масових відключень електроенергії, значно підвищили готовність своєї інфраструктури до можливих блекаутів.

Про це повідомив експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко в етері КИЇВ24.

За оцінками експерта, більшість мереж зможе функціонувати приблизно до п‘яти годин за умови повного знеструмлення.

Ситуація у містах та селах

Денисенко наголошує, що стійкість зв’язку безпосередньо залежить від живлення конкретної вежі та обладнання.

  • Великі міста: мешканці міст матимуть перевагу. Завдяки потужним генераторам та акумуляторним батареям, які оператори встановили на багатьох міських вежах, деякі з них можуть працювати «взагалі беззупинно».

  • Віддалені населені пункти: експерт попереджає, що мешканці віддалених сіл та невеликих містечок можуть зіткнутися з більшими проблемами і відключенням зв’язку після вичерпання резервного живлення на місцевих вежах.

«Вважаючи, що у великих містах є великі потужності стосовно генераторів, батарей, то деякі вежі можуть працювати взагалі беззупинно», — підкреслив Сергій Денисенко.

Нагадаємо, очільник підкомітету парламенту з енергетики Михайло Бондар прогнозує «дуже великий ризик», що в Україні вже у грудні-січні не вистачатиме газу, і стверджує, що опалювальний сезон «під дуже великим знаком питання».

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie