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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Скільки ракет накопичила Росія: у ГУР назвали запаси окупантів

Попри те, що останнім часом Росія посилила ракетні атаки по Україні, арсенали у ворога не спустошуються. Навпаки, РФ намагається посилити потужності свого військово-промислового комплексу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ зберігає значний ракетний арсенал і продовжує його нарощувати

РФ зберігає значний ракетний арсенал і продовжує його нарощувати / © Associated Press

Росія має понад 600 ракет «Онікс», понад 450 «Калібрів», понад 120 «Цирконів», близько 130 ракет для «Іскандер-М» та сотні ракет інших типів. Водночас російський ВПК здатний виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця.

Про це виданню «Українська правда» повідомили у ГУР.

За даними відомства, станом на 5 серпня запас балістичних ракет 9М723 для комплексу «Іскандер-М», виділений для російського угруповання військ, становив близько 130 одиниць.

Орієнтовний запас ракет РМ-48У для комплексів С-400 оцінюється у 400 одиниць. Також у РФ є понад 600 ракет «Онікс», понад 450 «Калібрів», понад 120 «Цирконів» та до 100 ракет Х-101.

Станом на липень Росія мала близько 50 аеробалістичних ракет «Кинджал» та приблизно стільки ж північнокорейських балістичних ракет KN-23, KN-24 і KN-30.

«Основний акцент російського ВПК в РФ зміщується в бік масових ракетних систем. Росія загалом може виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет на місяць», — зазначили у ГУР.

Пріоритет у виробництві надається ракетам комплексу «Іскандер-М», ракетам Х-101 та «Калібр». РФ зберігає високі темпи виробництва та в окремих випадках перевищує заплановані показники.

Раніше аналітики повідомили, що російські війська, ймовірно, використовують невелику кількість північнокорейських балістичних ракет KN-23 під час атак на Україну. Таким чином Москва, ймовірно, намагається випробувати ці ракети на практиці та підвищити точність їхнього наведення.

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