Скільки ракет Tomahawk потрібно Україні, щоб знищити флот РФ: експерт пояснив

Tomahawk / © Getty Images

Ефективність постачання американських далекобійних ракет Tomahawk для України прямо залежить від їхньої кількості. Поодинокі партії не зможуть суттєво змінити ситуацію на фронті, хоча й матимуть політичний вплив.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 заявив Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектору безпеки та генерал-майор запасу СБУ.

Експерт наголосив, що постачання лише 10-30 ракет не матиме стратегічного значення. Натомість, лише масована атака — запуск сотень ракет одночасно — здатна завдати критичних ударів по ворожому флоту та ключовій інфраструктурі.

Ягун підкреслив, що для досягнення військового ефекту необхідна саме велика кількість озброєння:

«Ефект Tomahawk в їхній кількості. От якщо запускати там десь 100-200 одночасно… Як вони тоді сказали, ще при Байдені, що якщо там щось станеться, то ми маємо можливість там 500 Tomahawk запустити одночасно і тоді все, що ваше там у Південному окрузі, буде просто знищено разом із Чорноморським флотом. Це да, це погроза. Ну, а якщо нам дадуть їх десь штук 20-30, і ми будемо по одній в день пускати… ну, це ні про що, просто ні про що».

Генерал також додав, що Україна розвиває власні далекобійні системи («Фламінго», модернізований «Нептун»), що дозволяє їй діяти більш незалежно від обсягів постачання західних партнерів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо Росія продовжить війну проти України.

Володимир Путін заявив, що Росія у відповідь на постачання Україні американських ракет «Томагавк» буде зміцнювати свою протиповітряну оборону.

Заступник очільника російського Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив американському президенту Дональду Трампу через постачання Україні ракет «Томагавк».