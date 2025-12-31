- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки разів 2025 року лунала сирена: статистика повітряних тривог по кожній області
Рекордна кількість сирен 2025 року прозвучала для мешканців Харківської, Запорізької та Сумської областей.
У 2025 році повітряна тривога лунала щонайменше 19 033 рази. Найбільше сигналів зафіксовано у Харківській області — 2020.
Про це повідомляє United24.
Статистика повітряних тривога за областями України
Волинська — 145
Львівська — 140
Закарпатська — 126
Івано-Франківська — 133
Чернівецька — 142
Тернопільська — 152
Рівненська — 188
Хмельницька — 227
Вінницька — 358
Житомирська — 393
Київська — 294
Чернігвська — 1152
Сумська — 1793
Харківська — 2020
Донецька — 1419
Запорізька — 1807
Херсонська — 1002
Миколаївська — 928
Одеська — 845
Кіровоградська — 942
Полтавська — 1284.
За даними United24, Росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіабомб, близько 2 400 ракет різних типів та понад 100 000 дронів.
«Щотижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Кожен день приносив нові руйнування й втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей на боротьбу за виживання», — пишуть журналісти.
Нагадаємо, вночі 31 грудня РФ атакувала Україну БпЛА.