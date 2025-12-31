Скільки разів 2025 року лунала сирена: статистика повітряних тривог по кожній області

У холодну пору року суп — це більше, ніж просто їжа. Це тепло, затишок і відчуття турботи. Але певно вам знайома ситуація, коли годину після тарілки супу, вам знову хочеться чогось перекусити.Розповімо вам, як за допомогою простих інгредієнтів перетворити будь-який суп на ситний, збалансований та смачний обід.