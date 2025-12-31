ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Скільки разів 2025 року лунала сирена: статистика повітряних тривог по кожній області

Рекордна кількість сирен 2025 року прозвучала для мешканців Харківської, Запорізької та Сумської областей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

У 2025 році повітряна тривога лунала щонайменше 19 033 рази. Найбільше сигналів зафіксовано у Харківській області — 2020.

Про це повідомляє United24.

Статистика повітряних тривога за областями України

  • Волинська — 145

  • Львівська — 140

  • Закарпатська — 126

  • Івано-Франківська — 133

  • Чернівецька — 142

  • Тернопільська — 152

  • Рівненська — 188

  • Хмельницька — 227

  • Вінницька — 358

  • Житомирська — 393

  • Київська — 294

  • Чернігвська — 1152

  • Сумська — 1793

  • Харківська — 2020

  • Донецька — 1419

  • Запорізька — 1807

  • Херсонська — 1002

  • Миколаївська — 928

  • Одеська — 845

  • Кіровоградська — 942

  • Полтавська — 1284.

За даними United24, Росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіабомб, близько 2 400 ракет різних типів та понад 100 000 дронів.

«Щотижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Кожен день приносив нові руйнування й втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей на боротьбу за виживання», — пишуть журналісти.

Нагадаємо, вночі 31 грудня РФ атакувала Україну БпЛА.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie