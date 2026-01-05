Скільки разів скоєно напади на військових ТЦК: Сухопутні війська назвали шокувальну цифру

ТЦК / © ТСН

На військовослужбовців ТЦК та СП з початку повномасштабної російсько-української війни здійснили 272 напади. Четверо військових загинули під час виконання службових обовʼязків.

Про це повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ у відповіді на запит «Української правди».

Всього від початку повномасштабної війни здійснено 272 напади на військових ТЦК та СП. Щодо 205 з них тривають досудові розслідування.

Станом на грудень 2025 року четверо військовослужбовців ТЦК та СП загинули під час виконання службових обовʼязків.

За всіма фактами відкриті кримінальні справи.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК.