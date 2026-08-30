- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки реактивних дронів може летіти на Україну щодня: експерт назвав конкретну цифру
Російські окупанти суттєво змінили тактику повітряного терору і роблять ставку на швидкісні реактивні безпілотники, які складніше перехопити.
Росія дедалі активніше застосовує проти України реактивні безпілотники, які через високу швидкість складніше перехоплювати традиційними засобами ППО. Статистика останніх нальотів демонструє високу інтенсивність повітряного терору, проте оборонці ефективно нейтралізують загрозу.
Про це в етері Вечір.LIVE повідомив авіаексперт Валерій Романенко.
«Росія випустила за добу 140 БпЛА, із них — 100 реактивних дронів. От показники найближчої доби», — сказав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує вийти на виробництво тисячі далекобійних дронів на день. Вони необхідні для відповідей на атаки Росії.
«Завдання — тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз у середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій, має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання», — запевнив український президент.
Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що Росія стрімко нарощує використання безпілотників із реактивними двигунами під час регулярних атак на українські міста. У деяких випадках частка таких швидкісних повітряних цілей вже сягає двох третин від загальної кількості запущених дронів-камікадзе.