Скільки РФ тратить на війну: Зеленський назвав приголомшливу цифру

Володимир Зеленський / © Associated Press

Путінський режим витрачає 350 мільярдів доларів на війну проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський для Fox News. Щоправда, глава держави не уточнив, за який період часу тратиться ця сума.

«Росія зараз витрачає 350 мільярдів доларів лише на військові цілі — цю війну та свій оборонний сектор. Тому вони виробляють так багато дронів, дорогих ракет, артилерійських снарядів тощо. І вкладають великі кошти у контракти з Північною Кореєю. До речі, вони допомагають Північній Кореї зміцнювати армію. Тому санкції дуже важливі», — наголосив Зеленський.

За його словами, санкції і відмова від купівлі російських енергоносіїв мають зупинити військове фінансування Росії та перекрити канали міжнародної співпраці, які дозволяють Путіну підживлювати свій військово-промисловий комплекс.

