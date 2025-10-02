Скільки років потрібно збирати на житло в Україні: експерти розкрили несподівані факти

Квартира / © iStock

Мешканцям різних регіонів України знадобиться від одного до дев’яти років, щоб накопичити кошти на власне житло, відкладаючи водночас всю свою зарплату. Такий висновок зробили експерти на основі порівняння середньої зарплати за серпень із вартістю житла в цей період.

Про це пише УНІАН.

Як повідомила менеджерка з розвитку ключових бізнес-клієнтів "OLX Робота" Аліна Шапран, найбільша фінансова витримка потрібна в столичному регіоні, тоді як у прифронтових областях накопичити кошти можна найшвидше.

Найдорожчі регіони (від 6 до 9 років)

Найдовше доведеться збирати гроші мешканцям:

Києва — близько 9 років .

Київської області — близько 8 років .

Львівської, Чернівецької та Вінницької областей — по 7 років .

Одеської та Івано-Франківської областей — по 6 років.

Ці регіони визначені як найдорожчі для придбання власного житла.

Найшвидше придбання (від 1 до 3 років)

Найменше часу на накопичення потрібно жителям прифронтових та східних областей:

Донецька область — лише 1 рік . (Медіанна зарплата: 33 тис. грн)

Херсонська область — 2 роки . (Медіанна зарплата: 30 тис. грн)

Харківська, Сумська, Запорізька та Миколаївська області — 3 роки.

За даними "OLX Робота", хоча в Києві медіанна зарплата становить 27,8 тис. грн, у Донецькій (33 тис. грн) та Херсонській (30 тис. грн) областях вона є вищою.

Аліна Шапран пояснила цю парадоксальну ситуацію тим, що у прифронтових областях спостерігається велика складність у пошуку кандидатів. Також на показник впливають вакансії у Силах оборони. Це призводить до зростання пропозицій заробітної плати, тоді як ціна на житло залишається низькою або знижується.

Нагадаємо, українські військові продовжують скаржитися на захмарні ціни у прифронтовій смузі Харківської та Запорізької областей і правобережжя Херсонщини, де захисники відновлюються після виходів «на нуль».

Український ринок оренди житла залишається значно дешевшим порівняно з Польщею, попри зростання цін протягом останнього року. Аналітики зазначають, що в українських великих містах можна знайти житло за 400–500 доларів на місяць, водночас у польських містах за аналогічні умови доведеться заплатити щонайменше 800 доларів.