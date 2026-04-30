Скільки російських окупантів потрапили до пекла минулої доби: цифри шокують

Станом на 30 квітня 2026 року ЗСУ знищили 1 330 290 солдатів Російської Федерації. Минулої доби ліквідовано ще 1470 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Втрати ворога на 30 квітня 2026 року

особового складу — близько 1 330 290 (+1 470) осіб

танків — 11 901 (+7) од.

бойових броньованих машин — 24 493 (+7) од.

артилерійських систем — 40 944 (+119) од.

РСЗВ — 1 756 (+1) од.

засоби ППО — 1 356 (+2) од.

літаків / aircraft — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 352 (+2) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 263 360 (+1 327) од.

крилаті ракети — 4 579 (+0) од.

кораблі / катери — 33 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 92 606 (+375) од.

спеціальна техніка — 4 148 (+2) од.

Нагадаємо, днями президент Фінляндії Александер Стубб оприлюднив шалені втрати РФ у війні проти України. За його даним, Росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військових, ніж Україна. За останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала чи поранила на фронті від 30 до 35 тисяч росіян.

