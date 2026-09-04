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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
358
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1 хв

Скільки ще Росія зможе бити по Україні: у ГУР назвали головну умову

Росія не припинить удари сама. У ГУР назвали, що може змусити її зупинитися.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Андрій Юсов

Андрій Юсов

Скільки ще часу росіяни здатні завдавати ударів по Україні, залежить насамперед від спроможності нашої держави ефективно протидіяти ворогу, знищувати його логістику та пускові майданчики.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов для Новини.LIVE.

За його словами, подальший розвиток подій залежатиме від того, наскільки Україна буде готова протидіяти — збивати ворожі цілі, уражати місця виробництва, логістику та пускові майданчики.

«Це постійний процес взаємної боротьби і вдосконалення», — зауважив Юсов.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Києві вдень 4 вересня в Шевченківському районі впали уламки дрона. Через це виникла пожежа на даху нежитлової будівлі.

Згодом стало відомо про влучання російського безпілотника в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, яка розташована навпроти Софійського собору.

Раніше ми писали, що кервник ОПУ Кирило Буданов наголосив, що переговори врешті «до чогось призведуть», адже «не можна боротися все життя».

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